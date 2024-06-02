Умные решения для хранения: как сделать маленькую квартиру удобной и просторной

Если вы считаете, что в маленькой квартире невозможно найти достаточно места для хранения всех необходимых вещей, вы ошибаетесь.
По мнению дизайнера Юлии Тычино из сетевого издания "БелНовости", главное — подойти к этому вопросу с умом и оптимизировать пространство, чтобы каждая вещь имела свое место.
Сегодня мы поделимся 5 советами, которые помогут организовать хранение вещей без ущерба для площади, избегая беспорядка и перегруженности.
Уберите телевизор
Представьте, сколько места освободится, если отказаться от телевизора. Это пространство можно использовать для хранения вещей. Конечно, никто не призывает вас отказаться от фильмов и телепередач — просто замените телевизор на цифровой проектор.
Закажите столешницу
Чтобы максимально использовать пространство, включая углы, которые обычно остаются пустыми, установите столешницу от стены до стены в небольшой квартире.
Не оставляйте техническое пространство пустующим
Например, в санузле можно использовать пустую стену над унитазом для полки, где можно хранить влажные салфетки и запасы туалетной бумаги, а под ванной разместить бутылки с бытовой химией.
Оборудуйте дополнительные отсеки в мебели
Приобретая новую мебель, выбирайте кровать с выдвижными ящиками, диван с дополнительными нишами и пуфы с отсеками для хранения внутри. Это поможет эффективно использовать пространство для хранения.
Модернизируйте шкаф-купе
Просто заказать и установить шкаф-купе недостаточно. Для максимального использования пространства внутри шкафа установите дополнительные полки, используйте органайзеры и подумайте о пространстве над шкафом.
Ранее эксперт делилась лайфхаками, которые помогают визуально увеличить маленькую ванную комнату.
Фиалка - нежное и красивое комнатное растение, которое многие цветоводы-любители выращивают у себя дома. Но мало кто знает, что по народным поверьям, фиалка в доме может оказывать определённое влияние на жизнь его обитателей. Давайте разберёмся, какие приметы и суеверия связаны с этим цветком.