Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как обычное фото в ОАЭ может обернуться штрафом и депортацией из страны
Три быстрых упражнения для того, чтобы подтянуть живот
Секреты уменьшение жира на животе
Фрикадельки в ананасовой глазури: аппетитное блюдо на ужин
Как вырастить брокколи на участке?
Ветеринары назвали полезные продукты для собак
Как перенести жару?
Стоит ли устанавливать бетонную раковину в ванной комнате
FAW Bestune T55 подешевел на российском рынке: скидка 150 тыс. рублей на все версии
Умные решения для хранения: как сделать маленькую квартиру удобной и просторной

5 советов по оптимизации пространства для хранения в маленькой квартире

1:54
Недвижимость

Если вы считаете, что в маленькой квартире невозможно найти достаточно места для хранения всех необходимых вещей, вы ошибаетесь.

5 советов по оптимизации пространства для хранения в маленькой квартире
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По мнению дизайнера Юлии Тычино из сетевого издания "БелНовости", главное — подойти к этому вопросу с умом и оптимизировать пространство, чтобы каждая вещь имела свое место.

Сегодня мы поделимся 5 советами, которые помогут организовать хранение вещей без ущерба для площади, избегая беспорядка и перегруженности.

Уберите телевизор
Представьте, сколько места освободится, если отказаться от телевизора. Это пространство можно использовать для хранения вещей. Конечно, никто не призывает вас отказаться от фильмов и телепередач — просто замените телевизор на цифровой проектор.

Закажите столешницу
Чтобы максимально использовать пространство, включая углы, которые обычно остаются пустыми, установите столешницу от стены до стены в небольшой квартире.

Не оставляйте техническое пространство пустующим
Например, в санузле можно использовать пустую стену над унитазом для полки, где можно хранить влажные салфетки и запасы туалетной бумаги, а под ванной разместить бутылки с бытовой химией.

Оборудуйте дополнительные отсеки в мебели
Приобретая новую мебель, выбирайте кровать с выдвижными ящиками, диван с дополнительными нишами и пуфы с отсеками для хранения внутри. Это поможет эффективно использовать пространство для хранения.

Модернизируйте шкаф-купе
Просто заказать и установить шкаф-купе недостаточно. Для максимального использования пространства внутри шкафа установите дополнительные полки, используйте органайзеры и подумайте о пространстве над шкафом.

Ранее эксперт делилась лайфхаками, которые помогают визуально увеличить маленькую ванную комнату.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Фиалка в доме: что происходит в таких жилищах согласно приметам

Фиалка - нежное и красивое комнатное растение, которое многие цветоводы-любители выращивают у себя дома. Но мало кто знает, что по народным поверьям, фиалка в доме может оказывать определённое влияние на жизнь его обитателей. Давайте разберёмся, какие приметы и суеверия связаны с этим цветком.

Народные поверья: фиалка оказывает влияние на людей
Татьяна Тарасова на инвалидной коляске приехала проститься с Заворотнюк
Тренер Татьяна Тарасова на инвалидной коляске прибыла проститься с актрисой Анастасией Заворотнюк
Какие овощи на дачном участке не любят яичную скорлупу
Как побороть фитофтороз и мучнистую росу с помощью йода
Переброска огромных резервов ВСУ на Харьковское направление бесполезно Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Простая мясная подлива: очень вкусно с макаронами, картошкой, рисом или гречкой
5 причин выращивать мяту перечную на своем дачном участке
Идеальные условия для лаванды: где лучше всего её высаживать на даче
Идеальные условия для лаванды: где лучше всего её высаживать на даче
Последние материалы
Страховка по кредиту защищает заёмщика в случае утраты платежеспособности
Российские ученые представили новый способ испытания двигателей
5 советов по оптимизации пространства для хранения в маленькой квартире
Уважение индийских традиций: дресс-код, табу и советы для туристов
Дефицит водителей-дальнобойщиков в России достиг 25% из-за старения кадров
Сорбет из винограда и шампанского: десерт для знойного лета
Пять советов по уходу за кожей до и после тренировки
Алла Пугачева перевыпустила трек "Не высовывайся, дочка"
Безопасность во время тренировок
Как правильно удалять листья томатов?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников