Умные решения для хранения: как сделать маленькую квартиру удобной и просторной

5 советов по оптимизации пространства для хранения в маленькой квартире

1:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вы считаете, что в маленькой квартире невозможно найти достаточно места для хранения всех необходимых вещей, вы ошибаетесь.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

По мнению дизайнера Юлии Тычино из сетевого издания "БелНовости", главное — подойти к этому вопросу с умом и оптимизировать пространство, чтобы каждая вещь имела свое место.

Сегодня мы поделимся 5 советами, которые помогут организовать хранение вещей без ущерба для площади, избегая беспорядка и перегруженности.

Уберите телевизор

Представьте, сколько места освободится, если отказаться от телевизора. Это пространство можно использовать для хранения вещей. Конечно, никто не призывает вас отказаться от фильмов и телепередач — просто замените телевизор на цифровой проектор.

Закажите столешницу

Чтобы максимально использовать пространство, включая углы, которые обычно остаются пустыми, установите столешницу от стены до стены в небольшой квартире.

Не оставляйте техническое пространство пустующим

Например, в санузле можно использовать пустую стену над унитазом для полки, где можно хранить влажные салфетки и запасы туалетной бумаги, а под ванной разместить бутылки с бытовой химией.

Оборудуйте дополнительные отсеки в мебели

Приобретая новую мебель, выбирайте кровать с выдвижными ящиками, диван с дополнительными нишами и пуфы с отсеками для хранения внутри. Это поможет эффективно использовать пространство для хранения.

Модернизируйте шкаф-купе

Просто заказать и установить шкаф-купе недостаточно. Для максимального использования пространства внутри шкафа установите дополнительные полки, используйте органайзеры и подумайте о пространстве над шкафом.

Ранее эксперт делилась лайфхаками, которые помогают визуально увеличить маленькую ванную комнату.