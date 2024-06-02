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Почему бежевые цвета не подходят для оформления спальни: как оживить интерьер спальни

Почему бежевые цвета не подходят для оформления спальни

1:21
Недвижимость » Дизайн и интерьер

На протяжении долгих лет считалось, что спальня должна быть оформлена в бежевых тонах, так как они создают спокойную, теплую и приглушенную атмосферу, способствующую расслаблению.

Почему бежевые цвета не подходят для оформления спальни
Фото: PxHere is licensed under CC0

Однако, как утверждает дизайнер Юлия Тычино из сетевого издания "БелНовости", это мнение не всегда оправдано.

Хотя бежевый цвет часто используется как универсальный базовый оттенок, неправильно подобранный оттенок может приобрести желтоватый тон, что негативно скажется на эстетике интерьера.

Кроме того, монохромная бежевая основа без ярких или прохладных акцентов может создать унылую и давящую атмосферу.

Современные дизайнеры отмечают, что многие люди боятся экспериментов и нестандартных решений, поэтому выбирают нейтральный бежевый цвет как безопасный вариант, хотя его сложно назвать смелым.

В результате готовая спальня часто становится безликой и скучной.

Вместо этого попробуйте добавить яркие оттенки, необычные акценты и смелые сочетания текстур. Это оживит интерьер, даже если бежевый останется основным цветом.

Также стоит обратить внимание на разнообразие приятных оттенков и полутонов бежевого цвета, которые помогут сделать спальню более живой и интересной.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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