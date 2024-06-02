Как оптимально организовать пространство в малогабаритной квартире

Многие люди сталкиваются с проблемой организации пространства в малогабаритных квартирах.
Дизайнер Юлия Тычино из сетевого издания "БелНовости" подтверждает, что владельцам таких апартаментов часто бывает сложно разместить всю необходимую мебель, особенно если вещей много.
Однако, эксперт категорически не советует владельцам таких квартир пытаться разместить в маленькой комнате массивный шкаф в надежде решить проблему хранения вещей.
Давайте разберемся, почему это не является удачным решением.
Узкий проход между кроватью и шкафом вскоре начнет вызывать раздражение, а также может привести к появлению синяков.
Если дверцы шкафа распашные, полностью открыть их из-за кровати будет невозможно, что только усложнит использование мебели.
При выборе мебели для маленьких спален лучше отказаться от громоздких шкафов и выбрать более компактные модели.
Если же без большого шкафа не обойтись, рассмотрите неглубокую модель с раздвижными дверцами. Это значительно упростит доступ к содержимому шкафа.
Также важно убедиться, что расстояние между кроватью и шкафом (или любой другой преградой) не меньше 60 см.
Фиалка - нежное и красивое комнатное растение, которое многие цветоводы-любители выращивают у себя дома. Но мало кто знает, что по народным поверьям, фиалка в доме может оказывать определённое влияние на жизнь его обитателей. Давайте разберёмся, какие приметы и суеверия связаны с этим цветком.