Как оптимально организовать пространство в малогабаритной квартире

Почему массивные шкафы не подходят для небольших комнат

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие люди сталкиваются с проблемой организации пространства в малогабаритных квартирах.

Фото: Unsplash by Parker Burchfield is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Дизайнер Юлия Тычино из сетевого издания "БелНовости" подтверждает, что владельцам таких апартаментов часто бывает сложно разместить всю необходимую мебель, особенно если вещей много.

Однако, эксперт категорически не советует владельцам таких квартир пытаться разместить в маленькой комнате массивный шкаф в надежде решить проблему хранения вещей.

Давайте разберемся, почему это не является удачным решением.

Узкий проход между кроватью и шкафом вскоре начнет вызывать раздражение, а также может привести к появлению синяков.

Если дверцы шкафа распашные, полностью открыть их из-за кровати будет невозможно, что только усложнит использование мебели.

При выборе мебели для маленьких спален лучше отказаться от громоздких шкафов и выбрать более компактные модели.

Если же без большого шкафа не обойтись, рассмотрите неглубокую модель с раздвижными дверцами. Это значительно упростит доступ к содержимому шкафа.

Также важно убедиться, что расстояние между кроватью и шкафом (или любой другой преградой) не меньше 60 см.