Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт томатного соуса из жареных помидоров
Контейнерное садоводство решит проблему отсутствия своего огорода
Эксперты ответили, почему кошка любит валерьянку
Оранжевый: главный цвет Макияжа этого сезона
Волочкова показала фото маленькой дочки в День защиты детей
Экономист Мери Валишвили: СБП выгоден только магазинам
Indian Express: манго содержит множество витаминов и минералов
Аэропорты Казани и Нижнекамска на время ограничили полеты
Стало известно, почему кошки не любят, когда их гладят против шерсти
Повышенное налогообложение имущества: как изменения Минфина увеличат доходы регионов РФ

Минфин спрогнозировал доходы регионов от увеличения налогов

2:26
Недвижимость

Введение повышенного налогообложения на дорогостоящее имущество во всех регионах России может принести дополнительные доходы региональным и муниципальным бюджетам, достигая совокупно 32 миллиардов рублей в год после 2025 года, согласно подсчетам РИА Новости на основе данных Минфина РФ.

Минфин спрогнозировал доходы регионов от увеличения налогов
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы by Москомархитектура is licensed under public domain

В четверг правительство РФ одобрило предложенные Минфином изменения в налоговую систему. Эти изменения включают предоставление регионам и муниципалитетам права увеличивать налоги на дорогостоящее имущество и земельные участки. Налог на имущество физических лиц является региональным, а земельный налог — муниципальным, с установлением ставок региональными и муниципальными властями и поступлением сборов в соответствующие бюджеты.

"Увеличение регионами ставок имущественных налогов по дорогостоящему имуществу до 2,5% может ежегодно приносить им дополнительные 1 миллиард рублей", — говорится в документах Минфина, имеющихся у РИА Новости.

Отмена понижающего коэффициента при налогообложении доходов от продажи недвижимости во всех субъектах РФ может обеспечить дополнительные доходы регионам в размере от 4 миллиардов рублей в 2025 году до 6 миллиардов рублей в 2030 году, подсчитал Минфин. В настоящее время, если доходы от продажи недвижимости меньше ее кадастровой стоимости, для расчета НДФЛ применяется понижающий коэффициент. В случае его отмены регионы смогут дополнительно получить около 29 миллиардов рублей за шесть лет.

Значительный финансовый эффект ожидается также на уровне муниципалитетов от повышенного налогообложения дорогих земельных участков. "Установление муниципалитетами ставки земельного налога для дорогих участков в размере 1,5% может стать источником дополнительных поступлений в бюджеты в размере от 27 миллиардов рублей в 2025 году до 33 миллиардов рублей в 2030 году. В итоге за шесть лет — порядка 179 миллиардов рублей", — говорится в материалах к законопроекту.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Фиалка в доме: что происходит в таких жилищах согласно приметам

Фиалка - нежное и красивое комнатное растение, которое многие цветоводы-любители выращивают у себя дома. Но мало кто знает, что по народным поверьям, фиалка в доме может оказывать определённое влияние на жизнь его обитателей. Давайте разберёмся, какие приметы и суеверия связаны с этим цветком.

Народные поверья: фиалка оказывает влияние на людей
Овощи по разному реагируют на это удобрение
Какие овощи на дачном участке не любят яичную скорлупу
Идеальные условия для лаванды: где лучше всего её высаживать на даче
Как побороть фитофтороз и мучнистую росу с помощью йода
Переброска огромных резервов ВСУ на Харьковское направление бесполезно Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
5 причин выращивать мяту перечную на своем дачном участке
Простая мясная подлива: очень вкусно с макаронами, картошкой, рисом или гречкой
Как приготовить нежный заварной крем со сливками, который напоминает пломбир
Как приготовить нежный заварной крем со сливками, который напоминает пломбир
Последние материалы
Экономист Мери Валишвили: СБП выгоден только магазинам
Indian Express: манго содержит множество витаминов и минералов
Аэропорты Казани и Нижнекамска на время ограничили полеты
Стало известно, почему кошки не любят, когда их гладят против шерсти
Тост с маскарпоне и помидорами: перекус на завтрак
Как подтянуть быстро живот: ответ тренера
В России может появиться программа для развития доступного арендного жилья
В борьбе с мучнистой росой поможет удаление поражённых участков кустов
Шукшиной не понравилась одежда Бузовой на концерте в День защиты детей
Тайны быстрого восстановления: спасение ногтей после гель-лака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников