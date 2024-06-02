Повышенное налогообложение имущества: как изменения Минфина увеличат доходы регионов РФ

Минфин спрогнозировал доходы регионов от увеличения налогов

2:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Введение повышенного налогообложения на дорогостоящее имущество во всех регионах России может принести дополнительные доходы региональным и муниципальным бюджетам, достигая совокупно 32 миллиардов рублей в год после 2025 года, согласно подсчетам РИА Новости на основе данных Минфина РФ.

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В четверг правительство РФ одобрило предложенные Минфином изменения в налоговую систему. Эти изменения включают предоставление регионам и муниципалитетам права увеличивать налоги на дорогостоящее имущество и земельные участки. Налог на имущество физических лиц является региональным, а земельный налог — муниципальным, с установлением ставок региональными и муниципальными властями и поступлением сборов в соответствующие бюджеты.

"Увеличение регионами ставок имущественных налогов по дорогостоящему имуществу до 2,5% может ежегодно приносить им дополнительные 1 миллиард рублей", — говорится в документах Минфина, имеющихся у РИА Новости.

Отмена понижающего коэффициента при налогообложении доходов от продажи недвижимости во всех субъектах РФ может обеспечить дополнительные доходы регионам в размере от 4 миллиардов рублей в 2025 году до 6 миллиардов рублей в 2030 году, подсчитал Минфин. В настоящее время, если доходы от продажи недвижимости меньше ее кадастровой стоимости, для расчета НДФЛ применяется понижающий коэффициент. В случае его отмены регионы смогут дополнительно получить около 29 миллиардов рублей за шесть лет.

Значительный финансовый эффект ожидается также на уровне муниципалитетов от повышенного налогообложения дорогих земельных участков. "Установление муниципалитетами ставки земельного налога для дорогих участков в размере 1,5% может стать источником дополнительных поступлений в бюджеты в размере от 27 миллиардов рублей в 2025 году до 33 миллиардов рублей в 2030 году. В итоге за шесть лет — порядка 179 миллиардов рублей", — говорится в материалах к законопроекту.