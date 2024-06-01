13% российских семей арендуют жилье: как правительство планирует поддержать рынок арендного жилья

В России может появиться программа для развития доступного арендного жилья

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По данным "Парламентской газеты", 13% российских семей живут в арендованных квартирах, и каждая пятая семья рассматривает аренду как долгосрочное решение жилищного вопроса.

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Развитие рынка арендного жилья в регионах требует федеральной поддержки и изменений в жилищном законодательстве. Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству Андрей Шевченко предлагает создать программу для развития доступного арендного жилья. Эта программа должна включать софинансирование проектов, субсидирование кредитных ставок и налоговые льготы для застройщиков.

Для семей с низким доходом он предлагает предоставление целевых субсидий на аренду жилья. Сенатор считает, что на федеральном уровне необходимы меры, такие как софинансирование, налоговые льготы и субсидированные кредитные ставки, а также поддержка арендаторов с низким доходом через предоставление адресных субсидий на аренду жилья.