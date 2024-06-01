Продажи домов в США падают: высокие цены и ставки отпугивают покупателей

Американцы начинают бунтовать из-за высоких цен

4:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Рынок жилья в США наконец-то начал демонстрировать рост предложений, однако в многих регионах покупатели не проявляют активности. Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Продавцы сталкиваются с тем, что более высокие ставки на длительный срок снижают спрос в течение ключевого для рынка сезона. По данным Redfin Corp., всё больше владельцев снижают запрашиваемые цены, что происходит самыми быстрыми темпами с ноября 2022 года.

"Из-за того, что ставки по ипотечным кредитам снова превысили 7%, желание покупателей рисковать в этом сезоне уменьшилось", — отметил Ральф Маклафлин, старший экономист компании Realtor. com. "Высокие цены или высокие ставки по ипотечным кредитам могут существовать по отдельности, но не одновременно".

Перспективы снижения процентных ставок Федеральной резервной системой вызвали некоторый оптимизм на рынке жилья, который только что пережил худший за последние три десятилетия год по продажам на вторичном рынке. Однако экономика продолжает расти, снижая надежды на скорое уменьшение ставок.

"Без снижения ставок на рынке жилья наступит суровая реальность", — сказал Роберт Фрик, экономист Федерального кредитного союза ВМС США.

Высокие затраты по займам почти не оставляют покупателям пространства для маневра. Средняя ставка по 30-летней ипотеке с середины апреля колеблется около 7%. Тем временем, цены продолжают расти. По данным Redfin, за четыре недели, закончившиеся 26 мая, средняя цена продажи увеличилась на 4,3% по сравнению с годом ранее и достигла рекордных 390 613 долларов.

Продажи новых домов, хотя и являются ярким пятном на рынке, упали в апреле. Количество контрактов на покупку существующих домов также снизилось до самого низкого уровня за четыре года.

Весенний сезон распродаж вызывает разочарование, отметил Лоуренс Юн, главный экономист Национальной ассоциации риелторов. "В начале года я ожидал, что продажи будут расти на протяжении всего года".

По всей стране ситуация варьируется. Рынки "Солнечного пояса", такие как Флорида и Техас, которые процветали во время пандемии, сейчас сокращаются, сообщает Redfin. В то же время в крупных мегаполисах Запада, таких как Сиэтл и Сан-Франциско, уже наблюдается восстановление.

Количество подписанных контрактов сократилось на 14% в Хьюстоне, Уэст-Палм-Бич, Флорида, и Атланте, но выросло примерно на столько же в Сан-Хосе, Калифорния, по данным Redfin за четыре недели, закончившиеся 26 мая. Общий показатель незавершенных продаж Redfin снизился на 3,4% по всей стране.

Полтора года назад дома в пригороде к северу от Нэшвилла не оставались на рынке и дня, говорит Дон Хакфорд, агент по недвижимости в Хендерсонвилле, штат Теннесси. Сейчас клиент-застройщик недавно снял с продажи два дома, несмотря на несколько выгодных предложений.

"Все как-то застопорилось, и это расстраивает риелторов, потому что работы нет", — сказал Хакфорд.

На юго-западном побережье Флориды, в районе Пунта-Горда, сильно пострадавшем от роста тарифов страхования жилья, количество активных предложений жилья за последний год удвоилось до 2143. Средняя цена продажи дома на одну семью в апреле снизилась почти на 30 000 долларов до 351 000 долларов по сравнению с прошлым годом, сообщила Лиэнн Уокер, местный брокер и президент риелторской компании Punta Gorda-Port Charlotte-North Port-DeSoto Inc.

"Ситуация резко ухудшилась", — сказала Уокер. "Рынок стал в значительной степени ориентирован на покупателей, и цены значительно снижаются".

В ближайшие месяцы рост цен может замедлиться еще больше, считает экономист Redfin Чэнь Чжао. Однако любое замедление, скорее всего, будет медленным, учитывая отложенный спрос со стороны поколения миллениалов, который продолжит поддерживать рынок.

"Все ожидали, что ставки к настоящему времени снизятся, что приведет к росту спроса и предложения, а также увеличению объема транзакций", — сказал Чжао из Redfin. "Но вместо этого мы продолжаем приближаться к минимуму, которого достигли около 18 месяцев назад".