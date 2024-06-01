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Новая семейная налоговая выплата в России: условия и детали

Семейные налоговые выплаты вводятся с 2026 года

1:08
Недвижимость

С 2026 года в России вводится семейная налоговая выплата, как сообщается на сайте Минтруда. Эта мера затронет около четырех миллионов семей, в которых воспитывается более 10 миллионов детей.

Семейные налоговые выплаты вводятся с 2026 года
Фото: www.flickr.com by Кэтрин Скотт is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Получить выплату смогут работающие граждане с двумя и более детьми, если их среднедушевой семейный доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума на человека", — говорится в сообщении.

Размер выплаты будет индивидуальным для каждой семьи и зависеть от суммы уплаченных налогов.

Максимальная сумма дохода для получения выплаты зависит от региона проживания семьи. В среднем по стране семья из четырех человек сможет рассчитывать на выплату, если общий годовой доход за 2025 год составит около 1,3 миллиона рублей. Эта новая мера поддержки защищена от списаний за долги, и должники по алиментам не смогут на неё претендовать. При назначении выплаты также будет учитываться имущественная обеспеченность семьи.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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