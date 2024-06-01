Таунхаус Кэтрин Хепберн на Манхэттене выставлен на продажу за $7,2 миллиона

Бывший таунхаус знаменитой голливудской актрисы Кэтрин Хепберн выставлен на продажу за 7,2 миллиона долларов (646,5 миллиона рублей), сообщает New York Post (NYP).
Этот особняк находится в историческом районе Тертл-Бэй на Манхэттене. Хепберн, четырежды лауреатка "Оскара", жила здесь более 70 лет — с 1931 по 2003 год. По соседству с ней жили такие известные личности, как писатель Элвин Брукс Уайт, рок-музыкант Боб Дилан и автор мюзиклов "Вестсайдская история" и "Суини Тодд" Стивен Сондхайм.
Построенный 164 года назад, дом занимает 420 квадратных метров и включает роскошный сад. На пяти этажах расположены четыре спальни и столько же ванных комнат. В доме отреставрирована старинная деревянная лестница, а зеркальный туалет Хепберн сохранился в отличном состоянии. В таунхаусе также есть шесть каминов, бар, библиотека и кабинет. Пол в фойе и на кухне выложен каменной плиткой. Также в доме имеются винный погреб и прачечная. Из столовой можно выйти во двор, откуда через ворота можно попасть в частный парк, доступный только для 20 соседних домов.
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