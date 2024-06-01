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Таунхаус Кэтрин Хепберн на Манхэттене выставлен на продажу за $7,2 миллиона

Бывший таунхаус голливудской актрисы Кэтрин Хепберн продается за $7,2 млн

1:26
Недвижимость

Бывший таунхаус знаменитой голливудской актрисы Кэтрин Хепберн выставлен на продажу за 7,2 миллиона долларов (646,5 миллиона рублей), сообщает New York Post (NYP).

Бывший таунхаус голливудской актрисы Кэтрин Хепберн продается за ,2 млн
Фото: unsplash.com by Frank Köhntopp koehntopp is licensed under Commons, the free media repository

Этот особняк находится в историческом районе Тертл-Бэй на Манхэттене. Хепберн, четырежды лауреатка "Оскара", жила здесь более 70 лет — с 1931 по 2003 год. По соседству с ней жили такие известные личности, как писатель Элвин Брукс Уайт, рок-музыкант Боб Дилан и автор мюзиклов "Вестсайдская история" и "Суини Тодд" Стивен Сондхайм.

Построенный 164 года назад, дом занимает 420 квадратных метров и включает роскошный сад. На пяти этажах расположены четыре спальни и столько же ванных комнат. В доме отреставрирована старинная деревянная лестница, а зеркальный туалет Хепберн сохранился в отличном состоянии. В таунхаусе также есть шесть каминов, бар, библиотека и кабинет. Пол в фойе и на кухне выложен каменной плиткой. Также в доме имеются винный погреб и прачечная. Из столовой можно выйти во двор, откуда через ворота можно попасть в частный парк, доступный только для 20 соседних домов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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