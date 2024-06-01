Верховный суд России: банкротов не будут выселять из единственного жилья

В России решили не выселять банкротов из незарегистрированного единственного жилья. Экономколлегия Верховного суда (ВС) предложила такую меру, сообщает "Коммерсантъ".
В Верховном суде пояснили, что исполнительский иммунитет применяется к помещению, если оно является единственным пригодным для постоянного проживания и не находится под ипотекой. Эти правила также распространяются на земельные участки.
Тем не менее, существуют исключения. Например, иммунитет будет снят, если должник вел себя недобросовестно при покупке жилья. Экономколлегия учитывает наличие регистрации, альтернативные варианты проживания у банкрота и его семьи. Кроме того, помещение должно быть пригодным для жизни, даже если по закону не считается жилым (например, апартаменты). Фактическое проживание в помещении можно подтвердить свидетельскими показаниями, доставкой товаров и почты по этому адресу, отметили эксперты.
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