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Обрушение сельской школы в Приморском крае: ЕГЭ под угрозой

В Приморском крае школа обрушилась перед ЕГЭ

0:53
Недвижимость

В Приморском крае частично обрушилась сельская школа накануне ЕГЭ, как сообщил Telegram-канал "Осторожно, новости".

В Приморском крае школа обрушилась перед ЕГЭ
Фото: English Wikipedia by KF is licensed under public domain

По словам местных жителей, в школе, построенной в 1943 году, в 18:30 по местному времени (11:30 мск) обрушились отдельно стоящие здание актового зала и пищеблока. Несколько дней назад там проходил выпускной начальной школы, а с 3 июня там должны были питаться дети из пришкольного лагеря.

31 мая в аварийном здании, которое признали таковым еще в 2010 году, должен был пройти ЕГЭ по математике. Новую школу планировали построить к концу года, но сейчас на месте строительства только котлован. Несмотря на жалобы директора, здание было признано пригодным для обучения.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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