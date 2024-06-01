Запрещенные растения на дачном участке: как избежать штрафов и арестов

Российское законодательство запрещает выращивать растения, содержащие психотропные и наркотические вещества, напомнила юрист и эксперт по садоводству и землепользованию Надежда Локтионова. В интервью "Ленте.ру" она предупредила дачников о возможных тюремных сроках за некоторые цветы на их участках.
В 2023 году в список запрещенных растений добавили ипомею трехцветную, сообщила юрист. "Если на дачном участке будет обнаружено от 10 до 100 корней этого растения, собственнику грозит штраф от 3 тысяч рублей и административный арест на 15 суток. При наличии большого количества этого растения может быть возбуждено уголовное дело с возможным лишением свободы на срок до 2 лет", — пояснила она.
Локтионова также напомнила, что в России по-прежнему запрещено выращивание мака снотворного, так как во всех его частях содержится опиум — сильнейший наркотик.
"Есть и другие растения, содержащие наркотические и психотропные вещества. Полный перечень запрещенных культур указан в Постановлении Правительства РФ от 27 ноября 2010 года № 934, но большинство из них редко встречаются на наших дачных участках", — заключила юрист.
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