Сергей Лазарев купил квартиру для своей пожилой поклонницы из Сыктывкара

Певец Сергей Лазарев приобрел квартиру для своей пожилой поклонницы из Сыктывкара. Об этом сообщила Анита Бауэр, помощница пенсионерки, в программе "Звезды сошлись" на телеканале "НТВ".
Ранее, в феврале, стало известно, что Лазарев арендовал жилье для Лидии Уляшовой, известной среди местных жителей как "диско-бабушка" за ее страсть к энергичным танцам. Арендованная квартира была полностью отремонтирована и оснащена всем необходимым, включая холодильник и телевизор.
В программе Бауэр рассказала, что найти жилье для Уляшовой было непросто из-за её внезапной популярности. "Сначала Сергей Лазарев планировал снять квартиру, но арендодатели отказывались, узнав о ее известности", — поделилась она. В итоге Лазарев решил купить квартиру, оформив её на себя, но позволив Уляшовой жить там столько, сколько она пожелает. Квартира была полностью меблирована, включая диван и телевизор. "Я в раю!" — радостно сказала Уляшова, танцуя в новой квартире.
Ранее Лазарев признался, что был очарован энергичными танцами пожилой женщины на его концерте в Сыктывкаре. Узнав о её сложной жизненной ситуации и отсутствии поддержки от родственников, он решил ей помочь.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.