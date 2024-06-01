Сергей Лазарев купил квартиру для своей пожилой поклонницы из Сыктывкара

Сергей Лазарев купил квартиру бабушке-поклоннице из Сыктывкара

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Певец Сергей Лазарев приобрел квартиру для своей пожилой поклонницы из Сыктывкара. Об этом сообщила Анита Бауэр, помощница пенсионерки, в программе "Звезды сошлись" на телеканале "НТВ".

Фото: commons.wikimedia.org by Albin Olsson is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ранее, в феврале, стало известно, что Лазарев арендовал жилье для Лидии Уляшовой, известной среди местных жителей как "диско-бабушка" за ее страсть к энергичным танцам. Арендованная квартира была полностью отремонтирована и оснащена всем необходимым, включая холодильник и телевизор.

В программе Бауэр рассказала, что найти жилье для Уляшовой было непросто из-за её внезапной популярности. "Сначала Сергей Лазарев планировал снять квартиру, но арендодатели отказывались, узнав о ее известности", — поделилась она. В итоге Лазарев решил купить квартиру, оформив её на себя, но позволив Уляшовой жить там столько, сколько она пожелает. Квартира была полностью меблирована, включая диван и телевизор. "Я в раю!" — радостно сказала Уляшова, танцуя в новой квартире.

Ранее Лазарев признался, что был очарован энергичными танцами пожилой женщины на его концерте в Сыктывкаре. Узнав о её сложной жизненной ситуации и отсутствии поддержки от родственников, он решил ей помочь.