Почему россияне выбирают земельные участки: анализ трендов и преимуществ

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Россияне бросились покупать земельные участки

1:07
Недвижимость

За первые пять месяцев 2024 года россияне активно покупали земельные участки — количество сделок с этим видом недвижимости увеличилось на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

Россияне бросились покупать земельные участки
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В этот период было удостоверено 23,7 тысячи сделок с участками. Наибольшим спросом пользовались Московская и Ленинградская области, Краснодарский край, а также Республики Крым и Дагестан, уточнили нотариусы.

ФНП подтвердила рост интереса к земельным участкам как в России в целом, так и на крымском полуострове в частности. Такой тренд объясняется несколькими причинами, включая желание жить в экологически чистых районах и появление льготных ипотечных программ для индивидуального жилищного строительства. Однако значительным фактором остаётся рост цен на квартиры, на фоне которого строительство частных домов выглядит более выгодным.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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