Как удалить пятна с подушек: лимонный сок, сода и уксус — советы экспертов

Лимонный сок может посоветовали для выведения пятен на подушке

0:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эффективно бороться с пятнами на подушках можно с помощью лимонного сока, соды и уксуса, как сообщают эксперты издания "ТутНовости".

Фото: commons.wikimedia.org by Prasad SR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Первый способ очистки включает использование лимонного сока. Рекомендуется добавить сок лимона в теплую воду в соотношении 2:1, нанести смесь на желтые пятна и оставить на 15 минут. После этого достаточно протереть подушку влажной тканью.

Второй метод предполагает создание пасты из уксуса и соды. Смешайте эти ингредиенты в равных пропорциях, нанесите пасту на пятна и оставьте на 15 минут, затем смойте. Еще один эффективный способ — нанести лимонный сок на пятно и посыпать его солью. Для усиления эффекта пятно следует потереть.