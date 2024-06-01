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Как удалить пятна с подушек: лимонный сок, сода и уксус — советы экспертов

Лимонный сок может посоветовали для выведения пятен на подушке

0:51
Недвижимость

Эффективно бороться с пятнами на подушках можно с помощью лимонного сока, соды и уксуса, как сообщают эксперты издания "ТутНовости".

Лимонный сок может посоветовали для выведения пятен на подушке
Фото: commons.wikimedia.org by Prasad SR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Первый способ очистки включает использование лимонного сока. Рекомендуется добавить сок лимона в теплую воду в соотношении 2:1, нанести смесь на желтые пятна и оставить на 15 минут. После этого достаточно протереть подушку влажной тканью.

Второй метод предполагает создание пасты из уксуса и соды. Смешайте эти ингредиенты в равных пропорциях, нанесите пасту на пятна и оставьте на 15 минут, затем смойте. Еще один эффективный способ — нанести лимонный сок на пятно и посыпать его солью. Для усиления эффекта пятно следует потереть.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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