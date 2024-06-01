Госдума продлила выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей до 2030 года

Продление выплат на погашение ипотеки для многодетных семей до 2030 года

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, продлевающий выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей до 2030 года, сообщает РИА Новости.

Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

Закон предусматривает продление действия нормы, которая позволяет гражданам РФ получать выплату в размере 450 тысяч рублей при рождении третьего или последующих детей для полного или частичного погашения ипотечных кредитов до 31 декабря 2030 года. Президент Владимир Путин предложил это в рамках своего послания Федеральному собранию.

По финансово-экономическому обоснованию, продление выплат на семь лет потребует дополнительных расходов федерального бюджета на 2024-2030 годы в размере 647,59 миллиарда рублей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что это важное решение, которое повысит доступность жилья для многодетных семей. В 2023 году власти оформили около 190 тысяч таких выплат, сообщил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.

Президент объяснил продление программы семейной ипотеки до 2030 года необходимостью улучшения демографической ситуации. По его словам, рождаемость в России снижается, и многие откладывают планы на рождение детей. Путин добавил, что поддержка многодетных семей поможет добиться устойчивого роста рождаемости в стране за шесть лет.