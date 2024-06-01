Сколько стоит дом в Подмосковье? Цены на недвижимость в радиусе до 60 км от Москвы

На первичном рынке загородной недвижимости Подмосковья, по данным мая, средняя цена дома в радиусе 20 км от Москвы составила 36,7 млн рублей, что на 14% больше по сравнению с прошлым годом, согласно исследованию риелторской компании "Инком-Недвижимость".
Дома, расположенные на расстоянии от 21 до 40 км от Москвы, продаются в среднем за 13 млн рублей, что на 16% выше, чем годом ранее. В пределах 41-60 км от МКАД средняя стоимость составляет 4,5 млн рублей, увеличившись на 8% за год. За пределами 60 км средняя цена дома составляет 4,1 млн рублей, что на 3% больше по сравнению с прошлым годом.
Самые доступные загородные дома можно найти вдоль Егорьевского, Новорязанского, Симферопольского, Каширского и Щелковского шоссе, где средняя цена варьируется от 2 до 4,4 млн рублей. В направлениях Горьковского, Минского, Ленинградского, Волоколамского и Домодедовского шоссе дома стоят дороже — от 5,3 до 8,1 млн рублей. При бюджете от 8,3 до 15,5 млн рублей можно приобрести дом вдоль Ярославского, Дмитровского, Пятницкого, Носовихинского и Калужского шоссе. Самые дорогие новые загородные дома продаются вдоль Киевского, Новорижского, Варшавского, Алтуфьевского и Рублево-Успенского шоссе, где цены варьируются от 16 млн до 95,6 млн рублей, как указано в исследовании.
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