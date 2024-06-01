Мухи смертельно боятся одной вещи — воспользуйтесь этим способом, чтобы не пускать их в свой дом

Наступило лето, а с ним появились мухи. Залетая в дом, они могут очень раздражать, но разве это повод распылять токсичные репелленты или закрывать окна и мучатся от духоты?
Ни в коем случае, заявляет эксперт по уборке и основательница компании Making Lemonade Кэрри Хиггин. Она поделилась одним невероятно простым и эффективным способом отпугивания мух с читателями Daily Express.
По совету подруги Кэрри положила в металлическую мелочь в стаканы с водой и поставила их вокруг еды. "Мы наблюдали, как мухи приземляются, видят воду, разворачиваются и удаляются", — говорит она.
"Это было нереально. Я бы сказала, что это уменьшило количество мух примерно на 90%. В какой-то момент мы подняли глаза и увидели, что мухи просто сидели на перилах террасы и смотрели на еду, которую они не могли испортить", — продолжает эксперт.
Способ прост до крайности: наполните несколько больших стаканов водой и положите в каждый по четыре-пять монет. Стаканы нужно поставить там, где нужно отпугнуть мух — около еды, возле окон и т. д.
"Чем больше стаканов наполнено водой, тем лучше способность отпугивать мух", — добавила Хиггин.
На открытом воздухе можно использовать пакет с водой и монетами, подвешенный на ветке.
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