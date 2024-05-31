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Снижение цен на загородную недвижимость в Москве, Питере и других мегаполисах

Частные дома дешевеют в мегаполисах России перед летом

2:52
Недвижимость

С начала апреля в восьми из шестнадцати городов-миллионников России, включая Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск, зафиксировано снижение цен на готовые дома, коттеджи и дачи. Это происходит накануне лета, когда спрос обычно возрастает, сообщает витрина недвижимости Restate. ru.

Частные дома дешевеют в мегаполисах России перед летом
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

По данным Restate, наибольшее снижение в абсолютных цифрах отмечено в Москве, где дома подешевели в среднем на 1,2 млн рублей (4%). В Троицком и Новомосковском округах, где большинство предложений, можно найти кирпичную дачу с участком за 6,5 млн рублей, хотя и с удобствами на улице.

В Новосибирске, третьем по населению городе России, частные дома стоят относительно недорого — в среднем 6,9 млн рублей, дешевле только в Омске, Волгограде и Уфе. В апреле-мае цены на дома здесь упали на 500 тыс. рублей (7%).

В Санкт-Петербурге средняя цена на вторичном рынке снизилась на 400 тыс. рублей за два месяца, что составляет всего 1%. Частный сектор в этом городе распределён по разным районам: от элитных коттеджей за 700 млн рублей до одноэтажных домов за 2,25 млн рублей.

В Ростове-на-Дону и Уфе цены на дома упали на 5% (400 тыс. рублей). В Самаре снижение составило 4%, в Казани — 3%, а в Омске — 8%.

На вторичный рынок частных домов также влияет льготная ипотека на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) под 6,1% годовых, введённая в декабре 2020 года. Многие предпочитают покупать участки без подряда и строить жильё самостоятельно, что увеличивает предложение доступных домов и снижает средние цены.

Однако цены падают не везде. В Нижнем Новгороде, например, рынок частных домов ограничен, и большинство предложений находятся в области. С начала апреля стоимость домов здесь выросла на 1,3 млн рублей (14%).

В Екатеринбурге, Воронеже и Волгограде цены выросли на 3-4%, а в Красноярске, Перми и Краснодаре остались неизменными.

Особый случай — Сочи. С начала года средняя стоимость коттеджей здесь упала в полтора раза, но к началу апреля снижение прекратилось. За последние два месяца рынок ожил, и цены выросли на миллион рублей (3%). Возможно, летом Сочи вернёт себе лидерство по дороговизне недвижимости, немного уступая Санкт-Петербургу.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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