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В Тюмени рушится дом в центре города: жители просят помощи

В Тюмени рушится дом в центре города

3:43
Недвижимость

С каждым днем Тюмень заметно преображается: появляются красивые современные дома и объекты инфраструктуры. Однако есть здания, которые портят общий вид города. Недавно горожане обратили внимание на дом на пересечении улиц Мельникайте и Республики, чей фасад и крыша разрушаются на глазах, сообщает Megatyumen. ru.

В Тюмени рушится дом в центре города
Фото: commons.wikimedia.org by Сагдеев Дмитрий is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Сколько мы будем наблюдать 90-е годы на центральной улице нашего города? Пора уже собственнику заняться ремонтом фасада. Такой срам стоит уже не один год!", — пишут тюменцы в социальных сетях.

Среди ухоженной территории и современных высоток старый дом с обшарпанной облицовкой и разваливающейся кровлей выглядит странно и нелепо. Редакция "МегаТюмени" решила выяснить, кто отвечает за капитальный ремонт дома №102 по улице Мельникайте и почему работы не проводятся.

Этим многоквартирным домом не управляет ни одна компания, его содержанием занимается товарищество собственников недвижимости "Соседи", то есть сами жильцы.

Председатель ТСН Андрей Пахомов сообщил, что собственники неоднократно обращались к властям за помощью в восстановлении внешнего вида дома. Поскольку обслуживание дома полностью лежит на ТСН, мэрия предлагает два варианта: дождаться очереди в Подпрограмме капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области до 2053 года или произвести ремонт за собственные средства.

По словам Андрея, денег из общего фонда хватит на ремонт фасада, но проблема не только в облицовке.

"Самая большая проблема — это кровля. Мы пытаемся подлатать её своими силами, но этого надолго не хватает. Дождь, снег — всё это течёт на фасад, и он разрушается", — объяснил Андрей Пахомов. Проблема кроется в постепенном разрушении самой конструкции крыши, а на капитальный ремонт кровли средств фонда товарищества не хватает.

Примечательно, что внутри дома всё выглядит вполне хорошо: жильцы следят за состоянием имущества. Дом был построен в 1960 году, инженерные сети изношены, но собственники стараются вовремя восстанавливать и ремонтировать их, готовить дом к зиме. В подъездах проведён хороший ремонт, установлены пластиковые окна, всё сделано для комфортного проживания жильцов.

За внешний вид здания собственников хотели даже наказать. Андрей вспоминает, что приезжала проверяющая комиссия, но выяснилось, что фасад и кровля — это не те конструктивные элементы, которые можно отремонтировать за счёт средств ТСН. На первом этаже дома находятся приёмная Президента Российской Федерации и различные магазины. В любой момент элементы кровли или облицовки могут обрушиться на проходящих мимо людей. Если что-то случится, спросят с ТСН.

Жителям не раз предлагали свои услуги управляющие компании, но они категорически отказываются. Пахомов заявляет, что прошлая УК запустила здание. Практически все помещения цокольного этажа сдаются в аренду, средства идут в общий домовой фонд. Владельцы помещений боятся, что деньги будут расходоваться не на нужды дома.

"Ни одна управляющая компания, предлагающая свои услуги, не смогла внятно объяснить ни правлению ТСН, ни жильцам, станет ли жизнь в этом доме лучше при их управлении", — добавил председатель товарищества.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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