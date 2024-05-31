Топ-5 регионов России с самым высоким спросом на земельные участки в 2024 году

Россияне стали чаще покупать земельные участки в Крыму

2:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По итогам первых пяти месяцев 2024 года Крым вошел в пятерку регионов с наибольшим спросом на покупку земельных участков, сообщили в Федеральной нотариальной палате (ФНП). С начала года спрос на землю вырос на 10% по сравнению с прошлым годом, с 23,7 тыс. удостоверенных сделок. Эксперты отмечают, что индивидуальное жилищное строительство стало финансово выгоднее покупки квартиры, сообщают Известия.

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Рост спроса

На конец мая 2024 года россияне заключили у нотариусов 23,7 тыс. сделок с земельными участками без строений, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе ФНП. В пятерку регионов по количеству сделок вошли Московская и Ленинградская области, Краснодарский край, Крым и Дагестан.

По данным Антона Саукова из компании "Этажи", интерес к покупке земли в России вырос в 1,6 раза по сравнению с маем прошлого года. Генеральный директор Golden Brown Group Татьяна Бурлаковская отметила 35% рост спроса на землю в Крыму, особенно в Ялте и Евпатории, несмотря на ограниченность свободных участков в этих городах.

Причины популярности

Рекордная доступность ипотечных кредитов на строительство индивидуальных домов стала одним из основных факторов роста спроса, отметил Антон Сауков. Программы сельской ипотеки, ипотеки с господдержкой и семейной ипотеки пользуются высоким спросом. Также рост цен на квартиры и желание жить в экологически благоприятных зонах стимулируют интерес к покупке земельных участков.

Георгий Ахмедов, специалист по недвижимости, указал, что строительство дома за городом часто обходится дешевле, чем покупка квартиры в Москве или Санкт-Петербурге. Важным фактором также является желание семей с детьми жить в экологически чистых зонах вдали от больших городов.

Инвестиционная привлекательность

По словам Евгения Яковлева, интерес к земельным участкам в Крыму сохраняется высоким из-за хорошей курортной инфраструктуры региона. Несмотря на геополитическую нестабильность, Крым остается привлекательным для инвесторов, ожидающих роста цен на землю. Иван Сухарев из Госдумы отметил значительные изменения в инфраструктуре региона с 2014 года, что также привлекает покупателей.

Заключение

Таким образом, рост спроса на земельные участки в Крыму и других регионах России объясняется доступностью ипотечных программ, выгодностью индивидуального строительства и привлекательностью инвестиций в недвижимость. Эксперты ожидают продолжение этого тренда в ближайшие годы.