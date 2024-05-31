Если хотите жить в гараже, его нужно переоформить как таунхаус. Иначе — оштрафуют и выселят

Гаражи можно перерегистрировать как жильё, заявил депутат Гаврилов

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Гараж вполне реально перерегистрировать как жильё, заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он разъяснил NEWS.ru законный способ это сделать.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Кобин is licensed under All rights reserved

Такой тренд прослеживается в некоторых городах в последние годы: целые гаражные микрорайоны переоборудуются комфортабельные таунхаусы с тёплыми полами и кондиционерами, сообщил депутат. Их, по его словам, называют "апартаментами экономкласса".

"Чтобы создание такого жилья было законным, требуется изменить вид разрешённого использования земельного участка и получить разрешение на строительство подобных объектов", — посоветовал народный избранник.

В противном случае проживание в гараже запрещено — могут выселить, привлечь к административной ответственности и снести постройки, предупредил он.

При покупке "жилого гаража" следует убедиться, что все документы на него оформлены соответствующим образом, заключил Гаврилов.