Если хотите жить в гараже, его нужно переоформить как таунхаус. Иначе — оштрафуют и выселят

Гараж вполне реально перерегистрировать как жильё, заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он разъяснил NEWS.ru законный способ это сделать.
Такой тренд прослеживается в некоторых городах в последние годы: целые гаражные микрорайоны переоборудуются комфортабельные таунхаусы с тёплыми полами и кондиционерами, сообщил депутат. Их, по его словам, называют "апартаментами экономкласса".
"Чтобы создание такого жилья было законным, требуется изменить вид разрешённого использования земельного участка и получить разрешение на строительство подобных объектов", — посоветовал народный избранник.
В противном случае проживание в гараже запрещено — могут выселить, привлечь к административной ответственности и снести постройки, предупредил он.
При покупке "жилого гаража" следует убедиться, что все документы на него оформлены соответствующим образом, заключил Гаврилов.
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