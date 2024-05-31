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Верховный суд установил минимальный срок гарантии на качество строительных и отделочных работ в новостройке

Гарантийный срок на качество жилья не может быть меньше пяти лет, решил ВС РФ

1:35
Недвижимость

Верховный суд РФ подтвердил установленный законом "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" минимальный срок гарантии на качество строительных и отделочных работ в новостройке, пишет "Российская газета".

Гарантийный срок на качество жилья не может быть меньше пяти лет, решил ВС РФ
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Поводом для этого стали судебные тяжбы, о которых рассказал портал "Право.ru". Истец купил квартиру по договору участия в долевом строительстве, и, прожив в ней пять лет, заметил, что пол и стены — кривые. Экспертиза назвала причиной этого недостатка низкую квалификацию проводивших отделку рабочих.

Незадачливый жилец отправился к застройщику — и получил от ворот поворот: в договоре был указан гарантийный срок на монтаж напольных и настенных покрытий один год.

Дольщик пошёл судиться. Три инстанции последовательно отказали ему, и только Верховный суд встал на защиту попранной справедливости, напомнив, что гарантийный срок для объекта долевого строительства, за исключением входящего в его состав технологического и инженерного оборудования, не может быть менее пяти лет. Если в договоре указано иное — такой пункт нарушает права потребителя и признаётся ничтожным.

Уточняется, что срок гарантии начинается со дня подписания первого передаточного акта или "иного документа о передаче недвижимости". Спор направлен на новое рассмотрение. (Определение Верховного суда РФ N 5-КГ23-158-К2).

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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