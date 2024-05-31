Где живут богатеи: названы районы Москвы с самыми дорогими квартирами

Максимальная цена квадратного метра московского жилья превысила 2,5 млн ₽

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Самое дорогое жильё в новостройках Москвы продаётся в Тверском районе, сообщила "Газете.Ru" директор управления элитной недвижимости компании "Метриум Премиум" Анна Раджабова.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы by Москомархитектура is licensed under public domain

Квадратный метр элитной жилплощади в этом районе стоит от 1,3 до 2,6 миллиона рублей, уточнила она.

"Статус самого дорогого района на первичном рынке Тверской получил, главным образом, благодаря концентрации новых уникальных делюкс-проектов на главной улице Москвы", — пояснила риелтор.

Она назвала самый доступный объект в новостройке Тверского района — это студия площадью 36,6 кв. метров за 47,6 млн рублей.

Столичный район с самым дорогим вторичным жильём — Хамовники, за счёт популярности Остоженки. Там самый дешёвый лот не относится к категории элитной недвижимости — это 19-метровая студия на цокольном этаже старого жилого дома за 3,9 миллиона рублей.

Ранее нашли самую дорогую квартиру в России — на Патриарших прудах.