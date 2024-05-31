Узнали у риелтора, сколько стоит снять нормальную дачу в Подмосковье

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Аренда дома в Подмосковье обойдётся в 50-70 тысяч рублей

1:13
Недвижимость

Аренда дома в Подмосковье обойдётся в среднем в 50-70 тысяч рублей, сообщила 360.ru риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

Аренда дома в Подмосковье обойдётся в 50-70 тысяч рублей
Фото: mos.ru by Евгений Самарин is licensed under CC0

На стриме, проведённом телеканалом, она осветила ситуацию с арендой загородной недвижимости в Московской области.

В основном арендные ставки укладываются в диапазон от 50 до 300 тысяч рублей в месяц, есть и по полтора миллиона дворцы.

"Но если говорить о средней разумной цене на подмосковные дачи, это от 50 до 70 тысяч рублей", — уточнила Перескокова.

"Но вообще спрос на дома от 50 до 100, до 120 тысяч рублей — это так называемый среднестатистический запрос", — добавила она.

За эти деньги арендатор получит просторный, но уютный дом со спальнями, кухней-гостиной и не загромождённым постройками двором. "Чтобы был участок в порядке, чтобы на этом участке можно было и детям поиграть, и питомцам погулять, и всем получить удовольствие", — заключила риелтор.

Озаботиться съёмом лучше поскорее: загородное жильё - быстрее всего дорожающий тип недвижимости.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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