72% россиян превышают запланированный бюджет на ремонт: результаты опроса

Более половины россиян планируют потратить до 100т рублей на ремонт

1:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Более половины россиян, планирующих ремонтировать дачу или квартиру в ближайшее время, рассчитывают потратить на это до 100 тысяч рублей. О своих расходах на ремонт граждане рассказали в опросе маркетплейса "Сравни", сообщает ТАСС.

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В опросе приняли участие 1,2 тысячи человек. Из них 48 процентов собираются приступить к ремонту средней сложности или косметическому ремонту в ближайшие три месяца, а шесть процентов планируют капитальный ремонт. Оставшиеся 46 процентов не намерены начинать ремонтные работы летом.

Примерно 59 процентов респондентов используют для ремонта личные накопления, 25 процентов берут кредиты, 15 процентов покрывают расходы из текущих доходов, а один процент занимают деньги у родственников и друзей. На ремонт до 100 тысяч рублей готовы потратить 60 процентов опрошенных, 20 процентов планируют вложить 100-300 тысяч рублей, шесть процентов — 300-500 тысяч рублей, а по семь процентов — от 500 тысяч до миллиона рублей и более миллиона рублей.

При этом 72 процента россиян признали, что расходы на ремонт обычно превышают запланированный бюджет. У 22 процентов удается уложиться в задуманную сумму, а шести процентам — даже сэкономить.