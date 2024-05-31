Опрос: 55% россиян покупают жилье для личного проживания, 34% используют ипотеку

Большинство россиян, планирующих покупку жилья, собираются использовать ипотеку

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Большинство россиян, планирующих покупку жилья в ближайшее время, собираются использовать ипотеку. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией "Этажи" и сервисом Wazzup, сообщает "Известия".

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under CC0

По данным исследования, 44% респондентов намерены приобрести квартиру в 2024 году. Из них 25% планируют взять ипотеку, используя сбережения для первоначального взноса, а 34% собираются взять ипотеку, вложив средства от продажи старого жилья. Только 11% собираются расплатиться наличными.

Среди опрошенных 55% покупают квартиру для личного проживания, 10% — для сдачи в аренду, 7% — для своих детей, а 1% — для родителей на пенсии.

Для 58% участников опроса важно, чтобы рядом были школы, поликлиники, магазины и другие социальные объекты. 32% готовы рассмотреть варианты более удаленных квартир, а 5% предпочитают ездить в необходимые места на собственном автомобиле. Еще 5% заявили, что расстояние до инфраструктуры для них не имеет значения.

Ранее риелтор Ольга Симонова дала россиянам советы по покупке жилья, отметив, что людям без накоплений не стоит рассматривать покупку вторичного жилья.