Опрос: 55% россиян покупают жилье для личного проживания, 34% используют ипотеку

Большинство россиян, планирующих покупку жилья в ближайшее время, собираются использовать ипотеку. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией "Этажи" и сервисом Wazzup, сообщает "Известия".
По данным исследования, 44% респондентов намерены приобрести квартиру в 2024 году. Из них 25% планируют взять ипотеку, используя сбережения для первоначального взноса, а 34% собираются взять ипотеку, вложив средства от продажи старого жилья. Только 11% собираются расплатиться наличными.
Среди опрошенных 55% покупают квартиру для личного проживания, 10% — для сдачи в аренду, 7% — для своих детей, а 1% — для родителей на пенсии.
Для 58% участников опроса важно, чтобы рядом были школы, поликлиники, магазины и другие социальные объекты. 32% готовы рассмотреть варианты более удаленных квартир, а 5% предпочитают ездить в необходимые места на собственном автомобиле. Еще 5% заявили, что расстояние до инфраструктуры для них не имеет значения.
Ранее риелтор Ольга Симонова дала россиянам советы по покупке жилья, отметив, что людям без накоплений не стоит рассматривать покупку вторичного жилья.
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