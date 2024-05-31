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Опрос: 55% россиян покупают жилье для личного проживания, 34% используют ипотеку

Большинство россиян, планирующих покупку жилья, собираются использовать ипотеку

1:25
Недвижимость

Большинство россиян, планирующих покупку жилья в ближайшее время, собираются использовать ипотеку. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией "Этажи" и сервисом Wazzup, сообщает "Известия".

Большинство россиян, планирующих покупку жилья, собираются использовать ипотеку
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under CC0

По данным исследования, 44% респондентов намерены приобрести квартиру в 2024 году. Из них 25% планируют взять ипотеку, используя сбережения для первоначального взноса, а 34% собираются взять ипотеку, вложив средства от продажи старого жилья. Только 11% собираются расплатиться наличными.

Среди опрошенных 55% покупают квартиру для личного проживания, 10% — для сдачи в аренду, 7% — для своих детей, а 1% — для родителей на пенсии.

Для 58% участников опроса важно, чтобы рядом были школы, поликлиники, магазины и другие социальные объекты. 32% готовы рассмотреть варианты более удаленных квартир, а 5% предпочитают ездить в необходимые места на собственном автомобиле. Еще 5% заявили, что расстояние до инфраструктуры для них не имеет значения.

Ранее риелтор Ольга Симонова дала россиянам советы по покупке жилья, отметив, что людям без накоплений не стоит рассматривать покупку вторичного жилья.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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