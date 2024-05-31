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Две недели в заперти: Петербуржец стал жертвой мошенников и две недели оставался в изоляции

Петербуржец две недели не покидал дом, прячась от аферистов

2:14
Недвижимость

Житель Санкт-Петербурга провел две недели в заперти, опасаясь мошенников и не выходя на связь. Об этом сообщает "Фонтанка".

Петербуржец две недели не покидал дом, прячась от аферистов
Фото: commons.wikimedia.org by А.Савин, Википедия is licensed under Free Art License

Инцидент произошел в Ленсоветовском. В середине апреля мужчине позвонили, представившись сотрудниками его мобильного оператора, и попросили продлить договор, предоставив код из СМС. На самом деле это был код для входа в портал "Госуслуг", после чего аккаунт мужчины взломали и оформили на него кредиты на сумму 800 тысяч рублей.

В следующем звонке мошенники представились сотрудниками ФСБ, обвинили его в спонсировании украинских террористов и запретили разглашать эту информацию, угрожая тюремным заключением. Они начали проводить видеозвонки, показывая удостоверения и форму, принуждая мужчину вести трансляцию из квартиры и следя за тем, кто приходит к нему домой.

Мужчина, будучи сиротой, поддерживает связь с друзьями и волонтерами благотворительных организаций. Его внезапное исчезновение вызвало беспокойство у знакомых. "Я две недели ни с кем не общался, был в шоковом состоянии, постоянно пил валерьянку и не понимал, что происходит. Ко мне приходили друзья, знакомые, даже вызывали полицию. Я не открывал дверь. Меня трясло, я не мог спать. Они так меня обработали психологически, что я полностью им доверился", — вспоминает он.

Через несколько дней в интернете появилось объявление о продаже его квартиры в Ленсоветовском. Оконный мастер узнал в объявлении квартиру своего клиента и связался со специалистом по недвижимости. Специалист, знавшая о социальной аренде квартиры, заподозрила неладное и сообщила друзьям пострадавшего. Мужчину заставили снять запрет на сделки с недвижимостью в МФЦ и перевезли на съемную квартиру в Петергофе, однако он смог вернуться. В этот момент его обнаружили волонтеры и участковый.

Мужчина заблокировал свой номер телефона и сменил пароли. Возбуждено уголовное дело, а вопрос с кредитами, вероятно, будет решаться через банкротство.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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