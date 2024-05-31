Самая дорогая комната в Москве: 17 миллионов за недвижимость в центре

Самая дешевая комната Москвы стоит 2 миллиона рублей

0:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стоимость самой дешевой комнаты в Москве, доступной для покупки в настоящее время, составляет два миллиона рублей. Об этом сообщили эксперты "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы" в интервью "Ленте.ру".

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Речь идет о комнате на юго-востоке столицы, в районе Выхино-Жулебино. За эту сумму можно приобрести комнату площадью 11 квадратных метров в трехкомнатной квартире.

В противоположность этому, самая дорогая комната в Москве стоит 17 миллионов рублей. Этот объект расположен в центре города, в Мещанском районе, рядом со станцией метро "Проспект Мира", на первом этаже пятиэтажного дома.