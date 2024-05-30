Верховный суд разъяснил правила распределения квартир при двойной продаже

Квартиру продали двум покупателям одновременно

3:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Верховный суд рассмотрел дело о двойной продаже квартиры и вынес решение, определив, кому достанется жилье, сообщает "Российская газета".

Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Чаще всего такие ситуации возникают, когда застройщик не завершает строительство, и другая компания достраивает дом, продавая квартиры, не учитывая первых покупателей. Также двойные продажи возможны, если дом находится в залоге у банка, финансировавшего строительство. Иногда застройщик скрывается за границей, и дольщики через суд пытаются вернуть свои квартиры, которые уже проданы новым застройщиком. Суды длительно разбираются в таких делах, чтобы определить, кто получит квартиру, а кто получит компенсацию.

Одно из таких дел дошло до Верховного суда. В Краснодарском крае женщина купила квартиру в строящемся доме, но застройщик не передал ей ключи в срок. Спустя год девелопер заключил договор с местной фирмой о совместной деятельности, передав ей свои права и обязанности.

Еще через год Армавирский городской суд признал право собственности на квартиру за этой фирмой. Фирма заключила договор купли-продажи с мужчиной, обязавшись сначала зарегистрировать право собственности на квартиру, а затем передать её ему. Однако фирма не выполнила это обязательство, и мужчина потребовал в суде передать ему право собственности. Армавирский городской суд удовлетворил его требование.

Первая покупательница узнала об этом решении только после его вынесения. Она подала апелляцию и встречный иск к новому покупателю и фирме, требуя признать её право собственности на квартиру. Краснодарский краевой суд встал на её сторону, признав женщину собственницей недвижимости и отклонив иск второго покупателя. Суд объяснил, что фирма, заключив договор с застройщиком, обязалась завершить строительство и передать квартиру женщине. Четвертый кассационный суд согласился с этим решением.

Второй покупатель обратился в Верховный суд. Судебная коллегия по гражданским делам ВС отметила, что преимущество имеет кредитор, в пользу которого обязательство возникло раньше. Согласно ст. 398 Гражданского кодекса, если должник не исполнил обязательство и не передал вещь в собственность, кредитор может потребовать передать имущество ему. Если покупателей несколько, суд должен удовлетворить иск того, кому недвижимость уже передана. Если первенство установить невозможно, приоритет отдается первому подавшему иск. Если вещь уже передана в собственность, этот порядок не работает, и другие покупатели могут требовать возмещения убытков.

С точки зрения Верховного суда, Краснодарский краевой суд должен был проверить, передана ли квартира в собственность одному из истцов. Дело будет пересмотрено.