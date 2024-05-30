Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Акционеры Tesla проголосуют по выплатам Маска и переносу юридического адреса
Тайна "Слоя D": древний океан магмы раскрывает свои секреты
72-летний турист из Ирландии утонул в море на испанском курорте
Стас Михайлов прокомментировал резкие слова Аллы Пугачёвой
Какие 5 поступков хозяина могут обидеть собаку
Красный лук защищает от диабета и замедляет процессы старения
Страховка для домашних животных: советы специалистов по выбору надёжного полиса
Фигуристка Худайбердиева рассказала об отношении к русским в Европе
Вы будете удивлены, когда так легко исчезнут сорняки
Верховный суд разъяснил правила распределения квартир при двойной продаже

Квартиру продали двум покупателям одновременно

3:04
Недвижимость

Верховный суд рассмотрел дело о двойной продаже квартиры и вынес решение, определив, кому достанется жилье, сообщает "Российская газета".

Квартиру продали двум покупателям одновременно
Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Чаще всего такие ситуации возникают, когда застройщик не завершает строительство, и другая компания достраивает дом, продавая квартиры, не учитывая первых покупателей. Также двойные продажи возможны, если дом находится в залоге у банка, финансировавшего строительство. Иногда застройщик скрывается за границей, и дольщики через суд пытаются вернуть свои квартиры, которые уже проданы новым застройщиком. Суды длительно разбираются в таких делах, чтобы определить, кто получит квартиру, а кто получит компенсацию.

Одно из таких дел дошло до Верховного суда. В Краснодарском крае женщина купила квартиру в строящемся доме, но застройщик не передал ей ключи в срок. Спустя год девелопер заключил договор с местной фирмой о совместной деятельности, передав ей свои права и обязанности.

Еще через год Армавирский городской суд признал право собственности на квартиру за этой фирмой. Фирма заключила договор купли-продажи с мужчиной, обязавшись сначала зарегистрировать право собственности на квартиру, а затем передать её ему. Однако фирма не выполнила это обязательство, и мужчина потребовал в суде передать ему право собственности. Армавирский городской суд удовлетворил его требование.

Первая покупательница узнала об этом решении только после его вынесения. Она подала апелляцию и встречный иск к новому покупателю и фирме, требуя признать её право собственности на квартиру. Краснодарский краевой суд встал на её сторону, признав женщину собственницей недвижимости и отклонив иск второго покупателя. Суд объяснил, что фирма, заключив договор с застройщиком, обязалась завершить строительство и передать квартиру женщине. Четвертый кассационный суд согласился с этим решением.

Второй покупатель обратился в Верховный суд. Судебная коллегия по гражданским делам ВС отметила, что преимущество имеет кредитор, в пользу которого обязательство возникло раньше. Согласно ст. 398 Гражданского кодекса, если должник не исполнил обязательство и не передал вещь в собственность, кредитор может потребовать передать имущество ему. Если покупателей несколько, суд должен удовлетворить иск того, кому недвижимость уже передана. Если первенство установить невозможно, приоритет отдается первому подавшему иск. Если вещь уже передана в собственность, этот порядок не работает, и другие покупатели могут требовать возмещения убытков.

С точки зрения Верховного суда, Краснодарский краевой суд должен был проверить, передана ли квартира в собственность одному из истцов. Дело будет пересмотрено.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года

Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.

Финляндия впустила в своё воздушное пространство российские самолёты
Лучшие подкормки для чеснока и лука
Чем подкормить лук и чеснок в начале лета
Комик Азамат Мусагалиев объяснил, почему не общается с Денисом Дороховым
Революционный метод ухода за тусклыми прядями: обратное мытьё волос.
Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев НАТО и Киев готовят "второй фронт" к сентябрю, но всё рухнет гораздо раньше Дмитрий Плотников Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова
Какими минеральными удобрениями стоит подкармливать помидоры во время цветения
Роза Сябитова оценила ценность Марии Погребняк на рынке невест: "Кому она нужна с тремя детьми?"
Красота с рисовой водой: три простых рецепта для ухода за внешностью
Красота с рисовой водой: три простых рецепта для ухода за внешностью
Последние материалы
Тайна "Слоя D": древний океан магмы раскрывает свои секреты
72-летний турист из Ирландии утонул в море на испанском курорте
Квартиру продали двум покупателям одновременно
Стас Михайлов прокомментировал резкие слова Аллы Пугачёвой
Какие 5 поступков хозяина могут обидеть собаку
Красный лук защищает от диабета и замедляет процессы старения
Страховка для домашних животных: советы специалистов по выбору надёжного полиса
Фигуристка Худайбердиева рассказала об отношении к русским в Европе
Вы будете удивлены, когда так легко исчезнут сорняки
Уход за кожей после беременности: что нужно знать?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников