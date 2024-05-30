Новый рекорд аренды в Сочи: пентхаус забронирован за 33 млн рублей на новогодние праздники

Пентхаус в Сочи арендован за 33 млн рублей

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На рынке аренды Сочи установлен новый ценовой рекорд, сообщил девелопер курортной недвижимости FIVE. Пентхаус площадью 245 квадратных метров в резиденциях MANTERA Seaview был забронирован на новогодние праздники 2025 года за 33 млн рублей. По данным NF Group, средняя стоимость самых дорогих номеров в отелях 5* на новогоднюю ночь составляет 150-500 тыс. рублей в сутки.

Фото: MANTERA Seaview residence

Стоимость аренды одной ночи эксклюзивного пентхауса составила 3 млн рублей. Арендатор забронировал объект на все новогодние праздники, заплатив 33 млн рублей. Пентхаус находится на 6 этаже комплекса с видами на Черное море и Кавказские горы.

Общая площадь пентхауса составляет 245 квадратных метров, из которых 70 кв. м занимает терраса с панорамным видом, на которую ведет дизайнерская винтовая лестница. Пентхаус рассчитан на шесть человек.

Предыдущий рекорд на российском рынке высокобюджетной аренды был установлен в Москве — 445 тыс. рублей в сутки.

Коммерческий директор FIVE Елена Кабешева отметила, что этот пентхаус является трофейной недвижимостью и привлекательным активом, который может приносить владельцу до 15% дохода в год.