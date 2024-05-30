Нормативная стоимость жилья во втором полугодии 2024 года: минстрой повысил показатели

Министерство увеличило норматив стоимости "квадрата" на 12%

1:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Министерстве строительства рассказали, какой будет нормативная стоимость квадратного метра общей площади жилья во втором полугодии 2024 года. Ведомство увеличило этот показатель на 12%, до 109 тысяч рублей. Также утверждены показатели средней рыночной цены квадратного метра жилья в регионах на третий квартал 2024 года.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Наиболее дорогой квадратный метр жилья установлен для Чукотского автономного округа — 233,8 тысячи рублей, что на 50% выше показателя второго квартала. В Ямало-Ненецком автономном округе норматив вырос на 38%, до 177 тысяч рублей. В Москве показатель снизился на 3%, до 171,7 тысячи рублей.

Самая низкая нормативная стоимость квадратного метра зафиксирована в Ингушетии (55,1 тысячи рублей), Кабардино-Балкарии (61,6 тысячи рублей) и Калмыкии (71,6 тысячи рублей).

Норматив средней рыночной стоимости жилья используется для расчета размеров социальных выплат на покупку или строительство жилья. Этот показатель не отражает реальную рыночную стоимость недвижимости.

Напомним, что с конца 2021 года данный норматив начали рассчитывать с учетом данных Росстата о средневзвешенной цене квадратного метра первичного и вторичного жилья, что помогает приблизить его к рыночной стоимости недвижимости.