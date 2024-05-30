Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Сухорукова: помидоры и горох богаты калием
Украинец Потап удалил пост с глумлением над смертью Заворотнюк из-за хейта
Эксперт рассказала, что делать, если ужалила медуза
Накачать бицепсы очень легко: правила
Уход за шеей и декольте: советы эксперта по правильному уходу за деликатной зоной
В Сети нашли архивное видео с проб Заворотнюк на роль в «Моей прекрасной няне»
Sun: из Азии и Африки в Европу проникли смертоносные клещи рода Hyalomma
Владимир Путин запретил списание долгов с пенсий
Россиянам назвали домашнее животное, которое поможет следить за красотой
Топ городов Подмосковья, где дешевле всего снимать квартиру до 35 квадратных метров

Средняя плата за самые дешёвые съёмные квартиры в Подмосковье — от 16 000 ₽

1:27
Недвижимость

Средняя плата за самые дешёвые съёмные квартиры в Подмосковье площадью до 35 квадратных метров — 16-20 тысяч рублей в месяц, сообщила в четверг "Стройгазета" со ссылкой на исследование аналитического центра "Домклик".

Средняя плата за самые дешёвые съёмные квартиры в Подмосковье — от 16 000 ₽
Фото: Сайт уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under Public domain

За эти деньги можно поселиться в Луховицах, Орехово-Зуеве, Ступине, Можайске и Воскресенске — то есть городах, расположенных дальше 80 километров от Москвы.

В находящихся в пределах 20-80 километров от МКАД Лосино-Петровском, Наро-Фоминске, Серпухове, Клине, Чехове, Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Раменском, Дмитрове средняя стоимость аренды самого дешёвого жилья не превышает 25 тысяч.

В близлежащих к Белокаменной (до 20 километров) Королёве, Мытищах, Балашихе, Лобне снять простенькую жилплощадь обойдётся до 30 тысяч рублей в месяц.

И даже эти цены меньше, чем в Москве: там арендная плата стартует с 33-35 тысяч в самых отдалённых поселениях Троицкого и Зеленоградского округов.

В сравнительно дорогих подмосковных городах — Подольске, Люберцах, Долгопрудном, Реутове, Химках, Красногорске, Котельниках, Одинцове — арендные ставки не выше 40 тысяч рублей.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Принц Уильям появился с Кейт Миддлтон в Уэльсе

Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.

В Сети появилось ранее неопубликованное фото Кейт Миддлтон
Татьяна Брухунова показала шикарную квартиру
Жена Евгения Петросяна показала интерьеры роскошной квартиры: "Ничто на свете не вечно"
50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера
Где лучше сажать перец на дачном участке: в тени или на солнце
Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев НАТО и Киев готовят "второй фронт" к сентябрю, но всё рухнет гораздо раньше Дмитрий Плотников Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
С тлёй на смородине можно справиться быстро: обработайте кусты этими средствами без "химии"
Американцы высоко оценили "Брата 2" и остались недовольны только одним моментом
Американцы высоко оценили "Брата 2" и остались недовольны только одним моментом
Последние материалы
Пленные ВСУшники пожаловались на плохие условия службы
Продюсер Дворцов посоветовал на надеяться на возвращение группы «Сплин»
Цены на автомобили изменились в мае: какие модели подорожали и подешевели
Пять главных ошибок, которых следует избегать с мокрыми волосами
Телеведущая Анфиса Чехова пошутила над Викторией Боней в Каннах
Вот советы для работы летом в огороде
Россияне связали рост зарплаты с качеством своей работы
Песков прокомментировал независимую позицию Венгрии в Европейском союзе
Ветеринары назвали запретные для собак продукты
Вывоз зерновых из России достиг максимальных объемов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников