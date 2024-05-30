Топ городов Подмосковья, где дешевле всего снимать квартиру до 35 квадратных метров

Средняя плата за самые дешёвые съёмные квартиры в Подмосковье площадью до 35 квадратных метров — 16-20 тысяч рублей в месяц, сообщила в четверг "Стройгазета" со ссылкой на исследование аналитического центра "Домклик".
За эти деньги можно поселиться в Луховицах, Орехово-Зуеве, Ступине, Можайске и Воскресенске — то есть городах, расположенных дальше 80 километров от Москвы.
В находящихся в пределах 20-80 километров от МКАД Лосино-Петровском, Наро-Фоминске, Серпухове, Клине, Чехове, Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Раменском, Дмитрове средняя стоимость аренды самого дешёвого жилья не превышает 25 тысяч.
В близлежащих к Белокаменной (до 20 километров) Королёве, Мытищах, Балашихе, Лобне снять простенькую жилплощадь обойдётся до 30 тысяч рублей в месяц.
И даже эти цены меньше, чем в Москве: там арендная плата стартует с 33-35 тысяч в самых отдалённых поселениях Троицкого и Зеленоградского округов.
В сравнительно дорогих подмосковных городах — Подольске, Люберцах, Долгопрудном, Реутове, Химках, Красногорске, Котельниках, Одинцове — арендные ставки не выше 40 тысяч рублей.
Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.