Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уход за шеей и декольте: советы эксперта по правильному уходу за деликатной зоной
В Сети нашли архивное видео с проб Заворотнюк на роль в «Моей прекрасной няне»
Sun: из Азии и Африки в Европу проникли смертоносные клещи рода Hyalomma
Владимир Путин запретил списание долгов с пенсий
Россиянам назвали домашнее животное, которое поможет следить за красотой
Готовим жаркое из свинины с зелёным луком
Юрист, соавтор конституции Украины, подтвердил факт узурпации власти Зеленским
Тополиный пух может вызвать раздражение дыхательных путей
Тюльпан Бруклин: роскошный представитель поздних сортов
33 миллиона рублей роскоши: в Сочи на Новый год арендовали самый дорогой пентхаус в России

Заключена самая крупная арендная сделка на рынке недвижимости России

1:20
Недвижимость

Эксклюзивный пентхаус в резиденциях MANTERA Seaview Residence в Сочи стал звездой самой крупной арендной сделки на рынке недвижимости России. Забронирован на новогодние праздники 2025 года за впечатляющие 33 миллиона рублей. 

Заключена самая крупная арендная сделка на рынке недвижимости России
Фото: MANTERA Seaview residence

Этот роскошный лот площадью 245 кв. м. представляет собой настоящий шедевр deluxe-класса, который обогатит ваш отдых неповторимыми впечатлениями.

По данным NF Group, в среднем самые дорогие номера в 5* отелях на новогоднюю ночь стоят от 150 до 500 тыс. рублей в сутки, но этот пентхаус превосходит все ожидания.

Стоимость аренды одной ночи составила невероятные 3 миллиона рублей, что делает его самым дорогим в России. Общая сумма за все новогодние праздники достигла 33 миллионов рублей, в 7 раз превышая стоимость лидера рынка в феврале 2024 года.

Сочи стал новым центром роскоши и изысканности, превзойдя Москву, где стоимость самого дорогого арендного жилья составляла 445 тыс. рублей в день. Не упустите возможность ощутить истинную элиту и роскошь в MANTERA Seaview Residence. 

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Принц Уильям появился с Кейт Миддлтон в Уэльсе

Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.

В Сети появилось ранее неопубликованное фото Кейт Миддлтон
Татьяна Брухунова показала шикарную квартиру
Жена Евгения Петросяна показала интерьеры роскошной квартиры: "Ничто на свете не вечно"
50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера
Где лучше сажать перец на дачном участке: в тени или на солнце
Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев НАТО и Киев готовят "второй фронт" к сентябрю, но всё рухнет гораздо раньше Дмитрий Плотников Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
С тлёй на смородине можно справиться быстро: обработайте кусты этими средствами без "химии"
Американцы высоко оценили "Брата 2" и остались недовольны только одним моментом
Американцы высоко оценили "Брата 2" и остались недовольны только одним моментом
Последние материалы
Пленные ВСУшники пожаловались на плохие условия службы
Продюсер Дворцов посоветовал на надеяться на возвращение группы «Сплин»
Цены на автомобили изменились в мае: какие модели подорожали и подешевели
Пять главных ошибок, которых следует избегать с мокрыми волосами
Телеведущая Анфиса Чехова пошутила над Викторией Боней в Каннах
Вот советы для работы летом в огороде
Россияне связали рост зарплаты с качеством своей работы
Песков прокомментировал независимую позицию Венгрии в Европейском союзе
Ветеринары назвали запретные для собак продукты
Вывоз зерновых из России достиг максимальных объемов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников