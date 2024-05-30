33 миллиона рублей роскоши: в Сочи на Новый год арендовали самый дорогой пентхаус в России

Эксклюзивный пентхаус в резиденциях MANTERA Seaview Residence в Сочи стал звездой самой крупной арендной сделки на рынке недвижимости России. Забронирован на новогодние праздники 2025 года за впечатляющие 33 миллиона рублей.
Этот роскошный лот площадью 245 кв. м. представляет собой настоящий шедевр deluxe-класса, который обогатит ваш отдых неповторимыми впечатлениями.
По данным NF Group, в среднем самые дорогие номера в 5* отелях на новогоднюю ночь стоят от 150 до 500 тыс. рублей в сутки, но этот пентхаус превосходит все ожидания.
Стоимость аренды одной ночи составила невероятные 3 миллиона рублей, что делает его самым дорогим в России. Общая сумма за все новогодние праздники достигла 33 миллионов рублей, в 7 раз превышая стоимость лидера рынка в феврале 2024 года.
Сочи стал новым центром роскоши и изысканности, превзойдя Москву, где стоимость самого дорогого арендного жилья составляла 445 тыс. рублей в день. Не упустите возможность ощутить истинную элиту и роскошь в MANTERA Seaview Residence.
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