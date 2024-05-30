33 миллиона рублей роскоши: в Сочи на Новый год арендовали самый дорогой пентхаус в России

Заключена самая крупная арендная сделка на рынке недвижимости России

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксклюзивный пентхаус в резиденциях MANTERA Seaview Residence в Сочи стал звездой самой крупной арендной сделки на рынке недвижимости России. Забронирован на новогодние праздники 2025 года за впечатляющие 33 миллиона рублей.

Фото: MANTERA Seaview residence

Этот роскошный лот площадью 245 кв. м. представляет собой настоящий шедевр deluxe-класса, который обогатит ваш отдых неповторимыми впечатлениями.

По данным NF Group, в среднем самые дорогие номера в 5* отелях на новогоднюю ночь стоят от 150 до 500 тыс. рублей в сутки, но этот пентхаус превосходит все ожидания.

Стоимость аренды одной ночи составила невероятные 3 миллиона рублей, что делает его самым дорогим в России. Общая сумма за все новогодние праздники достигла 33 миллионов рублей, в 7 раз превышая стоимость лидера рынка в феврале 2024 года.

Сочи стал новым центром роскоши и изысканности, превзойдя Москву, где стоимость самого дорогого арендного жилья составляла 445 тыс. рублей в день. Не упустите возможность ощутить истинную элиту и роскошь в MANTERA Seaview Residence.