Раскрыты последствия введения прогрессивной шкалы НДФЛ для рынка недвижимости: коснётся почти всех

Прогрессивное налогообложение может затронуть более 90% продаваемого жилья

1:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Анонсированное Минфином рогрессивное налогообложение доходов физлиц (НДФЛ) может затронуть почти всех продавцов квартир, предупредили опрошенные РИА Недвижимость риелторы.

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Во вторник ведомство обнародовало прогрессивную шкалу НДФЛ: ставка 13% остаётся для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а если он больше, то с превышения возьмут уже 15%. Это касается и доходов с продажи недвижимости, при этом если продавец владел ею более пяти лет, то он от налога освобождается.

"93% квартир, продаваемых сейчас на первичном и вторичном рынке в России, имеют цену более 2,4 миллиона рублей. В Москве и Московской области доля таких квартир и вовсе близка к 100%", — заметил ведущий аналитик риелторской компании "Этажи" Александр Иванов.

Обычно те, кто живут в продаваемых квартирах, владеют ими достаточно долго, добавил он. "В большей степени такие изменения коснутся инвестиционных квартир, где инвесторы не готовы замораживать оборотные средства на долгий период и заинтересованы в срочной продаже", — пояснил эксперт.

Никаких законных способов уклониться от прогрессивного налогообложения нет, подчеркнул управляющий директор "Метриума" Руслан Сырцов. Он предупредил, что в случае выявления таких попыток налог будет доначислен, возможны штраф и даже уголовное дело.