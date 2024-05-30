В Британии нашли замену отбеливателю для унитаза — это средство дешевле и эффективнее

Daily Express посоветовала лимонную кислоту против известкового налёта в унитазе

1:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

В Британии нашли дешёвую и более эффективную замену отбеливателю для унитаза — лимонную кислоту. Советы по её использованию дала Daily Express в четверг.

Фото: Flickr by Marco Verch is licensed under CC BY 2.0

Газета нашла лайфхак на странице "Советы по уборке миссис Хинч" в Facebook (в РФ заблокирован, так как принадлежит признанной экстремистской компании Meta).

"Привет всем, я только что очистила унитаз от очень густого известкового налёта, с которым боролась уже несколько месяцев. Ничего не получалось, я попробовала всё! Я только что попробовала кое-что новое, и всё прошло. Лимонная кислота меняет правила игры, я впечатлена", — написала подписчица сообщества Дениз Скотт.

Рецепт:

растворить 200 грамм лимонной кислоты в кипятке,

остудить,

нанести на поверхность унитаза распылителем,

оставить на час,

смыть.

Комментаторы поделились своим опытом применения лимонной кислоты в быту. "Она отлично подходит для очистки туалетов, кранов, раковин и душевых кабин от известкового налета", "Я также использую лимонную кислоту для удаления накипи с чайника", "Совершенно потрясающе! Очень рекомендую лимонную кислоту", — написали они.

Упаковку лимонной кислоты 250 граммов можно купить в B&Q за £2,25 (255 ₽) или в Robert Dyas за £3,59 (408 ₽), можно заказать на Amazon сразу килограмм £7,95 (900 ₽).