Спрос на квартиры-студии в новостройках Подмосковья вырос на 15-17%, сообщила в среду глава департамента ипотечного кредитования и первичного рынка "Этажи Москва" Мария Сорока.
Такую цифру со ссылкой на информацию от застройщиков она привела в разговоре с РИАМО. Причём в большей степени спрос вырос на студии в новостройках за МКАДом, добавила эксперт.
"Я это связываю скорее с окончанием программы господдержки", — объяснила она.
В марте-апреле покупатели больше интересовались большими квартирами, заключила она.
В Москве же запрет на строительство микроквартир и студий действительно привёл к увеличению спроса на эти лоты, заметило "Авито".
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.