После запрета квартир-студий в Москве все бросились покупать их за МКАДом

Спрос на квартиры-студии в новостройках Подмосковья вырос на 15–17%

0:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Спрос на квартиры-студии в новостройках Подмосковья вырос на 15-17%, сообщила в среду глава департамента ипотечного кредитования и первичного рынка "Этажи Москва" Мария Сорока.

Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева is licensed under public domain

Такую цифру со ссылкой на информацию от застройщиков она привела в разговоре с РИАМО. Причём в большей степени спрос вырос на студии в новостройках за МКАДом, добавила эксперт.

"Я это связываю скорее с окончанием программы господдержки", — объяснила она.

В марте-апреле покупатели больше интересовались большими квартирами, заключила она.

В Москве же запрет на строительство микроквартир и студий действительно привёл к увеличению спроса на эти лоты, заметило "Авито".