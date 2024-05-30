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После запрета квартир-студий в Москве все бросились покупать их за МКАДом

Спрос на квартиры-студии в новостройках Подмосковья вырос на 15–17%

0:45
Недвижимость

Спрос на квартиры-студии в новостройках Подмосковья вырос на 15-17%, сообщила в среду глава департамента ипотечного кредитования и первичного рынка "Этажи Москва" Мария Сорока.

Спрос на квартиры-студии в новостройках Подмосковья вырос на 15–17%
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Такую цифру со ссылкой на информацию от застройщиков она привела в разговоре с РИАМО. Причём в большей степени спрос вырос на студии в новостройках за МКАДом, добавила эксперт.

"Я это связываю скорее с окончанием программы господдержки", — объяснила она.

В марте-апреле покупатели больше интересовались большими квартирами, заключила она.

В Москве же запрет на строительство микроквартир и студий действительно привёл к увеличению спроса на эти лоты, заметило "Авито".

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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