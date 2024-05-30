Жилищные вклады с защитой до 10 миллионов рублей: подробности и преимущества

В России запустят новый инструмент поддержки поддержки

1:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Запуск жилищных вкладов в России планируется на 2025 год. О старте нового инструмента для помощи в покупке жилья сообщают "Известия", ссылаясь на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Фото: www.mos.ru is licensed under Public domain

Аксаков сообщил, что законопроект уже получил положительный отзыв правительства и был одобрен Госдумой в первом чтении. Ожидается, что документ будет принят в текущем году.

Средства с жилищных вкладов можно будет использовать исключительно для погашения кредитов на недвижимость. Сумма на таких вкладах будет застрахована на 10 миллионов рублей, что значительно превышает 1,4 миллиона рублей, предусмотренные для обычных депозитов.

Законопроект поддержали Банк России и представители рынка. Аналитик компании Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что банки заинтересованы в привлечении долгосрочных вкладов, поэтому ставки по жилищным депозитам могут быть выше обычных на 0,5-1,5 процента. В банке ДОМ. РФ полагают, что новый инструмент сделает ипотеку более доступной.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже погашать ипотеку досрочно. За первые три месяца 2024 года объем досрочного погашения снизился на десять процентов по сравнению с тем же периодом 2023 года.