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Новый налог на недвижимость: 15% для продаж выше 2,4 млн рублей и сохранение льгот

Налог на продажу недвижимости предложено повысить до 15%

1:03
Недвижимость

Налог на продажу недвижимости предложено оставить на уровне 13% для тех, кто продает объекты стоимостью до 2,4 млн рублей. В Минфине считают, что для таких сделок следует сохранить текущую налоговую ставку.

Налог на продажу недвижимости предложено повысить до 15%
Фото: Министерство имущественных отношений Московской Области is licensed under Public domain

Если доход от продажи недвижимости превышает 2,4 млн рублей, налоговая ставка повысится до 15%, как указано в материалах ведомства по улучшению налоговой системы. При этом максимальная ставка налога составит 15% без дальнейшего увеличения, подчеркнули в министерстве.

Также в Минфине уточнили, что льгота, освобождающая физические лица от налога при продаже недвижимости при выполнении минимальных сроков владения, останется в силе и не будет зависеть от размера доходов налогоплательщика. В настоящее время минимальный срок владения недвижимостью составляет пять лет.

Напомним, Минфин подготовил пакет законопроектов по улучшению налоговой системы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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