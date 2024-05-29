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Большинство жильцов остаются дома во время ремонта — исследование

Большинство россиян остаются дома во время ремонта

1:50
Недвижимость

Во время ремонта большинство жильцов предпочитают оставаться дома. Согласно исследованию онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", только 9% из тех, кто начал ремонт, покидают свои жилища на время проведения работ. В опросе участвовали 1,5 тысячи человек из всех регионов страны.

Большинство россиян остаются дома во время ремонта
Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under public domain

Большая часть респондентов, 91%, остаются в своих квартирах или домах. Чаще всего те, кто временно уезжает, отправляются на дачу или к родственникам.

Многие объясняют, что не покидают жилье, потому что ремонт проводится не во всех комнатах, и у них остается возможность комфортно жить. Некоторые отметили, что делают ремонт самостоятельно. Другие указали на необходимость присутствия для контроля работы бригады.

Согласно исследованию, чаще всего во время ремонта люди уезжают на дачу — так поступают 55% опрошенных. Многие также временно переезжают к родственникам, чтобы избежать неудобств.

Большинство тех, кто уезжает из дома на время ремонта, 87%, считают, что их отсутствие негативно скажется на ходе работ. Люди боятся, что без их контроля бригада будет работать хуже, а результат может их не удовлетворить, и исправить что-либо будет уже поздно.

Респонденты также рассказали, что больше всего их раздражает во время ремонта. Более половины опрошенных, 55%, жалуются на грязь и мусор. Кроме того, их беспокоят неудобства, рост расходов, шум, нехватка пространства и недоступность некоторых зон квартиры.

Ранее жители крупных городов делились, сколько денег они готовы потратить на ремонт и меблировку.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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