Путин поручил расширить программу льготного кредитования для строительства отелей

Президент поручил расширить программу льготного кредитования отелей

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Президент России Владимир Путин поручил правительству расширить программу льготного кредитования строительства отелей. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Президент поручил обеспечить реализацию инвестиционных проектов, направленных на устойчивое развитие внутреннего и въездного туризма, создание и развитие туристических кластеров. В частности, планируется увеличить номерной фонд в рамках этой программы как минимум до 59 тысяч номеров. Также предусмотрено повышение числа посетителей аквапарков, круглогодичных парков развлечений и горнолыжных курортов до не менее чем 23 миллионов человек в год. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 июня 2024 года.

Кроме того, глава государства поручил правительству рассмотреть возможность создания системы туристических клубов, в том числе проведение регулярных соревнований по спортивному туризму. Доклад по этому поручению необходимо предоставить до 20 августа 2024 года.