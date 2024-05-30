Поиск и продажа бесхозных земель и зданий принесли огромные миллионы бюджету Московской области

Более 3000 неиспользуемых помещений и зданий найдено в Подмосковье

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Поиск и продажа бесхозных земель и зданий принесли бюджету Московской области почти 174 миллиона рублей, сообщила во вторник пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

Фото: Минмособлимущество is licensed under public domain

Уже год в Подмосковье по поручению его главы Андрея Воробьёва проводится самообследование муниципального имущества для выявления неиспользуемого и вовлечения его в хозяйственный оборот.

Земельные инспекторы проверили 38911 объектов, в том числе 17965 земельных участков и 20946 объектов капитального строительства, то есть задание губернатора выполнено на 98%, уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

"Выявлено 3528 неиспользуемых земельных участков и 3085 помещений и зданий", — добавила она.

Их выставили на торги и за те, что проданы, выручили почти 130 миллионов рублей, а всего бюджет получил от самообследования 173,8 миллиона рублей.

Изучать кадастровый план региона в поисках неиспользуемой недвижимости, чтобы купить её у государства на торгах, не возбраняется и самостоятельно.