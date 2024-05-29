Минстрой утвердил норматив стоимости жилья в России на второе полугодие 2024 года

Нормативную стоимость жилья в РФ повысят на 12%

1:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Минстрой разработал приказ, устанавливающий норматив стоимости квадратного метра жилья в России на второе полугодие 2024 года в размере 109 тысяч рублей, что на 12% выше аналогичного показателя второго полугодия текущего года.

Фото: Министерство имущественных отношений Московской Области is licensed under Public domain

"Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2024 года в размере 109 002 (сто девять тысяч два) рубля", — говорится в документе, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Кроме того, приказом устанавливаются показатели средней рыночной стоимости квадратного метра жилья по регионам России на третий квартал 2024 года.

Наивысшие значения определены для Чукотского автономного округа (233,8 тысячи рублей, +50% по сравнению со вторым кварталом), Ямало-Ненецкого автономного округа (почти 177 тысяч рублей, +38%) и Москвы (171,7 тысячи рублей, снижение на 3%).

Наименьшие показатели установлены для Ингушетии (55,1 тысячи рублей, +10%), Кабардино-Балкарии (61,6 тысячи рублей, +33%) и Калмыкии (71,6 тысячи рублей, +9%).

Норматив стоимости и показатели средней рыночной стоимости жилья используются федеральными и региональными властями при расчете размеров социальных выплат гражданам для приобретения или строительства жилья за счет средств федерального бюджета.