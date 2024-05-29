Государственное жилье только нуждающимся: заявление Марата Хуснуллина

Хуснуллин: владельцам нескольких квартир не будут выделять госжилье

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Государственное жилье не должно предоставляться гражданам, которые уже владеют несколькими квартирами, заявил вице-премьер правительства Марат Хуснуллин на семинаре-совещании по подготовке расширенного заседания Совета при президенте России.

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"Нам нужно проявить мужество и пересмотреть все подходы и очередности. Опыт показывает, что при проверке очереди на жилье, 20-30% выбывают. Если у человека есть жилье и доход, возможно, даже две-три квартиры, а мы продолжаем выделять ему квартиру по обязательствам", — цитирует Хуснуллина ТАСС.

Он также напомнил, что каждый год правительство выделяет из бюджета 10 млрд руб. на жилье для детей-сирот, а еще 80 млрд руб. предоставляют региональные власти.

В апреле этого года Хуснуллин заявил о возможном снижении объема ввода жилья в 2024 году. Тем не менее, по его словам, задача по ежегодному вводу 120 млн кв. м жилой недвижимости остается.

В 2021 году Минстрой объявил о запуске единой цифровой очереди на жилье, которая объединит данные о более чем 800 тыс. россиян, имеющих право на улучшение жилищных условий от государства.