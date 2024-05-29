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Новые меры контроля за ценами на жилье в России: ограничение прибыли девелоперов

Россия внедрит новые меры контроля за ценами на жилье

4:05
Недвижимость

В России планируется внедрение новых механизмов контроля за ценами на жилье, включая ограничение нормы прибыли девелоперов до 20% и предоставление льгот от государства. С предложением включить эти меры в госпрограмму "Комфортная и безопасная среда для жизни" к вице-премьеру Марату Хуснуллину обратились депутаты. Эти меры связаны с двукратным увеличением стоимости недвижимости за последние пять лет, по данным экспертов. Реакция бизнеса на инициативу была смешанной: одни сочли ее справедливой, другие — противоречащей рыночной экономике, сообщают Известия.

Россия внедрит новые меры контроля за ценами на жилье
Фото: Pexels by Pixabay is licensed under CC0

Дешевле и прозрачнее

Ограничение нормы прибыли девелоперов, ведущих высокомаржинальные проекты, предлагается для повышения доступности жилья и контроля за ценами. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева направила соответствующее предложение в адрес вице-премьера Марата Хуснуллина. Она отметила, что такая практика использовалась в советское время и добавила, что перед ограничением прибыльности необходимо проводить экспертизу проектов и учитывать затраты на строительство.

В документе, направленном Разворотневой, она попросила рассмотреть включение этой меры в нацпроект по повышению доступности жилья. Ограничение прибыли, расширение источников финансирования, предоставление земельных участков на льготных условиях и госфинансирование социальной и транспортной инфраструктуры могут снизить стоимость жилья на первичном рынке.

Рост цен на жилье

Согласно отчету аналитической компании "СМ Про" от 20 мая 2024 года, цены на первичном рынке жилья за последние пять лет выросли в 2,2 раза. Доля материальных затрат снизилась с 45% до 27%, в то время как доля прочих затрат и прибыли девелоперов увеличилась на 54%. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил вернуть Росстату полномочия по мониторингу цен на жилье, обратив внимание на непрозрачное формирование цен на недвижимость.

Данные и тенденции

Исследования подтверждают рост стоимости квартир в новостройках. По данным ЦБ РФ, в первом квартале 2024 года на первичном рынке цена за квадратный метр увеличилась на 19,4% до 167,6 тыс. рублей. На вторичном рынке цена выросла на 11% до 108,1 тыс. рублей. Разрыв цен между первичным и вторичным рынками достиг 55%.

Реакция бизнеса

Исполнительный директор "СМ Про" Евгений Высоцкий считает, что льготная ипотека способствует росту цен на квартиры. CEO и учредитель проектов URBAN Ольга Хасанова полагает, что ограничение прибыли может снизить интерес инвесторов и замедлить темпы строительства, что увеличит цены на недвижимость. Директор департамента продаж жилой недвижимости ГК "Сумма элементов" Светлана Бардина считает, что ограничения должны компенсироваться уменьшением расходов, включая доступ к земельным участкам и финансирование социальных объектов.

Дмитрий Голев из Optima Development отмечает, что инициатива противоречит рыночной экономике, и считает, что Росстат должен вести мониторинг цен на жилье. CEO и управляющий партнер "Intermark Городская Недвижимость" Дмитрий Халин считает, что ограничение маржинальности вряд ли снизит цены на жилье, так как застройщики не захотят работать с низкой маржой. Халин также подчеркнул важность жесткого контроля за использованием государственных средств в строительстве для снижения себестоимости проектов и оптимизации цен.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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