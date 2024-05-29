Знаменитый дом из фильма "Один дома" продается в Иллинойсе за $5,25млн

Дом из "Один дома" продают за $5,25млн

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В штате Иллинойс, США, находится исторический дом, который стал знаменитым благодаря фильму "Один дома". Этот дом, расположенный в городке Уиннетка, недавно выставили на продажу за 5,25 миллиона долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by Famartin is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Построенный в 1921 году в классическом георгианском стиле, дом сохранил свой первоначальный вид до сегодняшнего дня. Он включает пять спален и шесть ванных комнат на общей площади 840 квадратных метров. В 2018 году внутренние помещения были полностью переосмыслены, став гармоничным сочетанием традиционного стиля и современных удобств.

Кроме того, дом окружен красивым зеленым двором, обеспечивая все условия для комфортного проживания. Это уникальная возможность стать частью истории, известной каждому поклоннику этого фильма.