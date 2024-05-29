Знаменитый дом из фильма "Один дома" продается в Иллинойсе за $5,25млн

В штате Иллинойс, США, находится исторический дом, который стал знаменитым благодаря фильму "Один дома". Этот дом, расположенный в городке Уиннетка, недавно выставили на продажу за 5,25 миллиона долларов.
Построенный в 1921 году в классическом георгианском стиле, дом сохранил свой первоначальный вид до сегодняшнего дня. Он включает пять спален и шесть ванных комнат на общей площади 840 квадратных метров. В 2018 году внутренние помещения были полностью переосмыслены, став гармоничным сочетанием традиционного стиля и современных удобств.
Кроме того, дом окружен красивым зеленым двором, обеспечивая все условия для комфортного проживания. Это уникальная возможность стать частью истории, известной каждому поклоннику этого фильма.
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