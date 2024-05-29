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Знаменитый дом из фильма "Один дома" продается в Иллинойсе за $5,25млн

Дом из "Один дома" продают за $5,25млн

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Недвижимость

В штате Иллинойс, США, находится исторический дом, который стал знаменитым благодаря фильму "Один дома". Этот дом, расположенный в городке Уиннетка, недавно выставили на продажу за 5,25 миллиона долларов.

Дом из "Один дома" продают за ,25млн
Фото: commons.wikimedia.org by Famartin is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Построенный в 1921 году в классическом георгианском стиле, дом сохранил свой первоначальный вид до сегодняшнего дня. Он включает пять спален и шесть ванных комнат на общей площади 840 квадратных метров. В 2018 году внутренние помещения были полностью переосмыслены, став гармоничным сочетанием традиционного стиля и современных удобств.

Кроме того, дом окружен красивым зеленым двором, обеспечивая все условия для комфортного проживания. Это уникальная возможность стать частью истории, известной каждому поклоннику этого фильма.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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