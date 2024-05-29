Многодетным семьям хотят выдавать бесплатную землю в Арктике в денежном эквиваленте

Минстрою поручили проработать вопрос денежной компенсации "Арктического гектара"

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многодетным семьям хотят выдавать денежную компенсацию взамен бесплатной земли в Арктике, передаёт Интерфакс во вторник.

Фото: Pixabay by RoswellS is licensed under public domain

Соответствующее поручение дало правительство по итогам ответов на вопросы депутатов Госдумы, документ есть в распоряжении агентства.

В нём предлагается внести в действующее законодательство изменения, которые закрепили бы возможность "предоставления денежной компенсации многодетным семьям в качестве альтернативы земельному участку в регионах Арктической зоны Российской Федерации".

Минстрою РФ поручена проработка этого вопроса совместно с регионами, входящими в состав Арктической зоны, для прихода к консолидированной позиции по нему.

Программа "Арктический гектар" действует с августа 2022 года по аналогии и как продолжение "Дальневосточного гектара", по ней многодетные семьи имеют право на бесплатный участок в Заполярье под ИЖС или бизнес. Формы и методы её реализации определяются в каждом субъекте РФ индивидуально в рамках исходя из его бюджетных возможностей.