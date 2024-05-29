Запрет строительства микроквартир в Москве привёл к ажиотажному росту спроса

"Авито" заметило рост интереса к микроквартирам на 23-60% после их запрета

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Запрет строительства микроквартир в Москве привёл к ажиотажному росту спроса на них, сообщает в среду РИА Недвижимость со ссылкой на данные "Авито Недвижимости".

Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева is licensed under public domain

С 16 по 25 мая объявления о продаже квартир меньше 28 кв. метров в новостройках стали просматривать на 23% больше по сравнению с предыдущей неделей, в старом жилом фонде — на 60%, уточнили в "Авито".

Примечательно, что всплеск спроса был предсказан экспертами. Но на ценах он не отразился: новые микроквартиры подорожали на 1%, старые — подешевели на 6%.

По сведениям сервиса объявлений, доля малогабаритных квартир в Москве достаточно велика: в новостройках — 16%, на вторичном рынке — 17%. В каких ещё городах любят строить микроскопическое жильё, подсчитал ранее "Циан".