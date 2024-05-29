Запрет строительства микроквартир в Москве привёл к ажиотажному росту спроса на них, сообщает в среду РИА Недвижимость со ссылкой на данные "Авито Недвижимости".
С 16 по 25 мая объявления о продаже квартир меньше 28 кв. метров в новостройках стали просматривать на 23% больше по сравнению с предыдущей неделей, в старом жилом фонде — на 60%, уточнили в "Авито".
Примечательно, что всплеск спроса был предсказан экспертами. Но на ценах он не отразился: новые микроквартиры подорожали на 1%, старые — подешевели на 6%.
По сведениям сервиса объявлений, доля малогабаритных квартир в Москве достаточно велика: в новостройках — 16%, на вторичном рынке — 17%. В каких ещё городах любят строить микроскопическое жильё, подсчитал ранее "Циан".
Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.