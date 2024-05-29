Сочи дороже Бали: Сочи обогнал Бали по ценам на недвижимость

Сочи обогнал Бали по стоимости недвижимости

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сочи обогнал Бали по стоимости недвижимости, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные основателя Global Investment Property и руководителя индонезийского подразделения агентства недвижимости "Этажи" Ольги Горхиян.

Фото: flickr.com by John Morn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Стоимость квадратного метра жилья в новостройке в Сочи составляет около 302 тысяч рублей. В то время как на Бали цены на жилую недвижимость начинаются от $1,7-2,8 тысяч, что соответствует 155-256,5 тысяч рублей за квадратный метр.

Ольга Горхиян считает, что недвижимость в Сочи переоценена. Она ожидает, что цены снизятся после завершения массовой льготной ипотеки. Эксперт советует инвесторам рассмотреть другие варианты. Среди выгодных направлений она выделяет ОАЭ, где цены начинаются от 14,8 миллионов рублей, Таиланд (от 7,6 миллионов рублей) и Индонезию (от 6,2 миллионов рублей).

На фоне мировой доступности жилой недвижимости покупка жилья в Сочи является невыгодной инвестицией, утверждает Горхиян. Она также отметила, что покупка недвижимости за границей часто приносит дополнительные бонусы, такие как резидентство и гражданство. Однако покупка недвижимости в Сочи остается хорошим вариантом для инвесторов, опасающихся вкладывать средства в зарубежные рынки.