Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юра Борисов рассказал, что роль в "Аноре" писалась специально под него
Немецкая туристка пропала без вести в горах Аргентины
Эксперт рассказал о причинах появления запаха топлива в салоне автомобиля
Кофейно-ореховый смузи: в нём много белка и клетчатки
Вот признаки, когда деревьям недостаточно магния
Настасья Самбурская сыграла с Вадимом Дубровиным в комедии "Отдохнуть по-людски"
Шесть привычек, которые вредят вашей коже
Собчак рассказала о тяжёлой судьбе племянницы Леонардо Ди Каприо
Один день и готово: новая услуга от Яндекса и "Ренессанс Страхования" для таксистов
Сочи дороже Бали: Сочи обогнал Бали по ценам на недвижимость

Сочи обогнал Бали по стоимости недвижимости

1:34
Недвижимость

Сочи обогнал Бали по стоимости недвижимости, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные основателя Global Investment Property и руководителя индонезийского подразделения агентства недвижимости "Этажи" Ольги Горхиян.

Сочи обогнал Бали по стоимости недвижимости
Фото: flickr.com by John Morn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Стоимость квадратного метра жилья в новостройке в Сочи составляет около 302 тысяч рублей. В то время как на Бали цены на жилую недвижимость начинаются от $1,7-2,8 тысяч, что соответствует 155-256,5 тысяч рублей за квадратный метр.

Ольга Горхиян считает, что недвижимость в Сочи переоценена. Она ожидает, что цены снизятся после завершения массовой льготной ипотеки. Эксперт советует инвесторам рассмотреть другие варианты. Среди выгодных направлений она выделяет ОАЭ, где цены начинаются от 14,8 миллионов рублей, Таиланд (от 7,6 миллионов рублей) и Индонезию (от 6,2 миллионов рублей).

На фоне мировой доступности жилой недвижимости покупка жилья в Сочи является невыгодной инвестицией, утверждает Горхиян. Она также отметила, что покупка недвижимости за границей часто приносит дополнительные бонусы, такие как резидентство и гражданство. Однако покупка недвижимости в Сочи остается хорошим вариантом для инвесторов, опасающихся вкладывать средства в зарубежные рынки.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ехать ли в Крым и Сочи: опубликована карта-анализ атакованных курортов юга

Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.

МСБ: Туристер опубликовал карту атакованных городов-курортов юга РФ
Комик Азамат Мусагалиев покинул ТНТ из-за окончания контракта
Стало известно, почему Азамат Мусагалиев покинул ТНТ
Можно ли использовать опилки в огороде
Секрет гладких пяток: эффективный домашний уход от мастера педикюра
Ставка ВСУ на спецназ не сыграла: профессиональные боевики разбиты Дмитрий Плотников Афганистан выполнил условия РФ для политического признания Талибана* Любовь Степушова Байден официально отменил победу СССР во Второй мировой войне Олег Володин
Если не успели высадить огурцы: рассказываем, когда это сделать
Молодая жена Петросяна объяснила, как сложна её многотрудная жизнь: "Такая моя доля"
Не сорняк, а алмаз: это растение многие топчут и выбрасывают, а зря — польза от него для сада огромна
Не сорняк, а алмаз: это растение многие топчут и выбрасывают, а зря — польза от него для сада огромна
Последние материалы
Эксперт рассказал о причинах появления запаха топлива в салоне автомобиля
Кофейно-ореховый смузи: в нём много белка и клетчатки
Вот признаки, когда деревьям недостаточно магния
Настасья Самбурская сыграла с Вадимом Дубровиным в комедии "Отдохнуть по-людски"
Шесть привычек, которые вредят вашей коже
Собчак рассказала о тяжёлой судьбе племянницы Леонардо Ди Каприо
Один день и готово: новая услуга от Яндекса и "Ренессанс Страхования" для таксистов
Starlink сообщил об устранении масштабного сбоя в своей работе
Риелтор посоветовала приезжим обязательно регистрироваться в съёмном жилье
Ставка ВСУ на спецназ не сыграла: профессиональные боевики разбиты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников