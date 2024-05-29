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Половина россиян готовы внести первоначальный взнос по ипотеке для детей

Более трети родителей предпочли бы жить рядом с детьми

2:06
Недвижимость

Примерно 28% россиян уже обеспечили своих детей жильем или планируют это сделать, согласно совместному исследованию строительной компании ПИК и страховой компании "Росгосстрах". Почти половина участников опроса готовы внести первоначальный взнос по ипотеке для своих детей.

Более трети родителей предпочли бы жить рядом с детьми
Фото: flickr.com by Catherine Scott is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Лишь 14,5% респондентов считают, что дети должны самостоятельно покупать недвижимость или приобретать жилье для пожилых родителей.

Более 52% опрошенных полагают, что лучшее время для приобретения жилья — это возраст от 21 до 25 лет. Еще 14% считают, что недвижимость лучше покупать сразу после достижения 18 лет. Около 11% респондентов уверены, что стоит подождать с покупкой недвижимости до 30 лет. Однако, по словам главы департамента ипотечного страхования "Росгосстраха" Сергея Дермана, на практике большинство тех, кто покупает жилье в ипотеку и оформляет ипотечное страхование, старше 30 лет. Только 2,5% ипотечных страхователей моложе 25 лет, а 13% — в возрасте от 25 до 30 лет.

Согласно исследованию, 43% родителей хотели бы, чтобы их ребенок купил квартиру в готовой новостройке, а 35% предпочли бы жилье в строящемся доме. Треть опрошенных считают лучшим вариантом для первого жилья однокомнатную квартиру или студию. При выборе квартиры для детей люди учитывают инфраструктуру, расположение, тип жилого комплекса и репутацию застройщика. Более трети респондентов предпочли бы жить рядом со своими детьми.

Вложить средства в первоначальный взнос для помощи детям в покупке жилья готовы 44% респондентов. Почти треть родителей готовы оплатить детям до половины стоимости жилья. Около 10% опрошенных готовы полностью купить детям квартиру.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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