Материнский капитал: новые правила для строительства индивидуального жилья через эскроу-счета

Маткапитал разрешат тратить на строительство индивидуального жилья

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Семьи смогут использовать материнский капитал для строительства индивидуального дома через эскроу-счет, сообщает ТАСС. Эти изменения рассматриваются профильным комитетом Госдумы по строительству и ЖКХ. Законопроект, расширяющий применение эскроу-счетов на ИЖС, был одобрен Госдумой в первом чтении в ноябре прошлого года. Второе чтение документа запланировано на 28 мая.

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Согласно поправкам, средства материнского капитала можно будет направить на строительство дома по договору строительного подряда с использованием эскроу-счета. Для этого семьи должны будут перевести субсидию на эскроу-счет юридического лица или индивидуального предпринимателя, занимающегося строительством.

Поправки также включают механизм возврата средств маткапитала при прекращении действия договора эскроу-счета. Это необходимо для дополнительной защиты семей, использующих субсидию на жилье, пояснил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. В случае отказа исполнителя от своих обязательств или изменения планов семьи, средства маткапитала могут быть возвращены для использования на другие цели.